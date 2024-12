Dortmund - Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen zu Hause in einem Rheinischen Derby auf den Zweitligisten 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagnachmittag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.Mehrere Topfavoriten wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund sind nicht mehr im Wettbewerb vertreten. Dafür ist mit Arminia Bielefeld auch noch ein Drittligist dabei, der im Viertelfinale Werder Bremen empfangen wird. Der VfB Stuttgart trifft zudem auf den FC Augsburg und RB Leipzig auf den VfL Wolfsburg. Ziehungsleiter war am Sonntag DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, als "Losfee" agierte Handball-Nationalspieler und Olympia-Silbermedaillengewinner Julian Köster.Die Runde der letzten Acht wird am 4. und 5. Februar sowie 25. und 26. Februar 2025 ausgespielt. Das Halbfinale ist für den 1. und 2. April 2025 angesetzt. Das Finale im Berliner Olympiastadion steigt am 24. Mai 2025.