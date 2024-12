Heidenheim - Im ersten Sonntagsspiel des 14. Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 3:1 beim 1. FC Heidenheim gewonnen.Nachdem die Hausherren zunächst aktiver ins Spiel gestartet waren, übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle und gingen in der 20. Minute durch einen Treffer von Maximilian Mittelstädt in Führung. Im Anschluss ließen die Stuttgarter mehrere gute Chancen liegen, während Youngster Paul Wanner die Heidenheimer in der 41. Minute mit einem straffen Distanzschuss ins Spiel zurückbrachte. Die Freude hielt aber nur kurz an, da Enzo Millot die Gäste in der Nachspielzeit wieder in Führung brachte.Nach dem Seitenwechsel machten vor allem die Hausherren Druck, die Stuttgarter standen aber defensiv gut. Letztendlich hielten sie den Kasten auch dank Keeper Alexander Nübel sauber. Ein durch Nick Woltemade verwandelter Foulelfmeter in der 85. Minute brachte schließlich die Entscheidung.In der Tabelle steckt Heidenheim weiter auf dem 16. Platz fest, während sich die Stuttgarter auf den sechsten Rang vorschieben. Für den VfB geht es Samstag gegen den FC St. Pauli weiter, Heidenheim ist bereits am Donnerstag in der Conference League gegen den FC St. Gallen gefordert.