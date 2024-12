DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den nächsten Heimsieg in der Bundesliga verspielt. Das daheim noch ungeschlagene Team von Trainer Nuri Sahin musste sich am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim aufgrund eines späten Gegentreffers durch Jacob Bruun Larsen (90.+1) mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Zuvor war der BVB vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park durch Giovanni Reyna (46. Minute) in Führung gegangen./jso/DP/men