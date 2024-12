Bitcoin News: Hat MicroStrategy wieder zugeschlagen?

Am heutigen Sonntag bleibt der Kryptomarkt ruhig, auch wenn sich der Bitcoin-Kurs seinem Allzeithoch nähert. Mit einem Kurs von 103.000 US-Dollar ist die größte Kryptowährung der Welt weniger als 1 % von ihrem Höchststand entfernt. Während sich einige Fragen, ob es bei einem Bitcoin-Kurs in 6-stelliger Höhe nicht zu spät ist, um zu investieren, kennt Michael Saylor kein Halten mehr. Er deutet heute den nächsten Bitcoin-Kauf von MicroStrategy an.

MicroStrategy bald der größte Bitcoin-Wal der Welt?

Michael Saylor hat sich in den letzten Jahren als einer der prominentesten Befürworter von Bitcoin etabliert. Seit 2020 verfolgt MicroStrategy eine klare Strategie und investiert jeden Dollar, der irgendwie aufgebracht werden kann, in Bitcoin. Dafür gibt er Wandelanleihen oder Aktien von MicroStrategy aus, um an frisches Kapital zu kommen.

Aktuellen Daten zufolge besitzt das Unternehmen beeindruckende 423.650 Bitcoin, was beim aktuellen Kurs einem Wert von über 43,7 Milliarden Dollar entspricht. Da der durchschnittliche Kaufpreis bei rund 60.000 Dollar liegt, sitzt MicroStrategy bereits auf einem Milliardengewinn.

Heute deutet Saylor auf X erneut auf einen möglichen Bitcoin-Kauf hin. In der Vergangenheit folgten auf ähnliche Tweets oft offizielle Mitteilungen von MicroStrategy, die neue Käufe bestätigten. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass auch morgen ein neuer Bitcoin-Kauf bekanntgegeben wird. Wenn Saylor so weitermacht, könnte er früher oder später zum größten Bitcoin-Wal überhaupt werden.

Die Erfolgsgeschichte von MicroStrategy: Ein Vorbild für andere?

Die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy zahlt sich aus. Seit Beginn der Käufe hat sich der Aktienkurs des Unternehmens enorm gesteigert. Allein in diesem Jahr freuen sich diejenigen, die Anteile an dem Unternehmen halten, über Gewinne von fast 500 %. Nun soll MicroStrategy auch in den Nasdaq100 aufgenommen werden. Für Investoren bietet MicroStrategy somit eine attraktive Möglichkeit, indirekt von der Bitcoin-Performance zu profitieren.

Analysten sind zuversichtlich, dass Bitcoin in den kommenden Jahren weiter im Kurs steigen wird. Einige Prognosen sehen die Kryptowährung bis 2025 bei bis zu 500.000 Dollar. Sollte diese Entwicklung eintreten, könnte sich der Gewinn von MicroStrategy nochmals vervielfachen und auch zahlreiche Altcoins wie Wall Street Pepe (WEPE) könnten davon profitieren.

Wall Street Pepe steuert auf 25 Millionen Dollar zu!

Geht es für Bitcoin weiter bergauf, geht es für den gesamten Kryptomarkt bergauf. In diesem Jahr sind vor allem Meme Coins so gefragt wie noch nie und nachdem $PEPE bereits eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar erreicht und frühe Käufer reich gemacht hat, geht nun der neue Wall Street Pepe ($WEPE) durch die Decke. Im Gegensatz zu $PEPE haben Anleger bei $WEPE noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die $WEPE-Token sind derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt deutet alles darauf hin, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Coin handeln könnte. Immerhin hat noch nie ein Coin in so kurzer Zeit fast 25 Millionen Dollar umgesetzt, da der Presale erst seit 2 Wochen läuft. Demnach dürfte es nicht mehr lange dauern, bis $WEPE an den Kryptobörsen gelistet wird, wobei Analysten eine Kursexplosion um bis zu x100 nach dem Launch erwarten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.