Berlin - Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch kündigte an, die AfD werde gegen Scholz bei der Vertrauensfrage stimmen. "Keinesfalls" vertraue die AfD Olaf Scholz, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico (Montagausgabe)."Wir haben die ganze Zeit dagegen argumentiert. Wir haben die ganze Zeit darauf hingewirkt, dass diese Kanzlerschaft zu Ende geht." Mit einer Ausnahme: Jürgen Pohl, der angekündigt hatte, für Olaf Scholz zu stimmen, um Friedrich Merz zu verhindern.Pohl vertrete nicht die Parteilinie, so von Storch. "Die AfD steht ansonsten sehr klar und wird dem Kanzler nicht das Vertrauen aussprechen." Sie fügte hinzu: "Das ist eine strategische Überlegung, die die meisten nicht teilen."Zur Migration sagte von Storch: "Wir wollen an der Grenze zurückweisen. Wir wollen die Illegalen nicht einmal mehr ins Land hineinlassen, weil wir wissen, dass die Abschiebung hinterher schwierig und kostspielig ist." Die Position der AfD sei ganz klar: "Niemanden mehr hineinlassen."