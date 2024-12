© Foto: DALL-E

Immer wenn China mit einem Exportverbot für Seltene Erden droht, steigen vor allen Dingen die Aktien von Lynas und MP Materials. Zuletzt als China den Export von Gallium und Germanium einschränkte. Jetzt einsteigen?Geht es um das Thema Seltene Erden, so hat China hier wirklich ein richtiges Pfund in der Hand. Bislang droht Peking nur damit, die wirklich wichtigen Metalle dieser Gruppe einzuschränken. Eskaliert der Handelskrieg wieder, wenn Donald Trump Präsident wird, dann könnten die Aktien von Lynas und MP Materials wieder ins Rampenlicht rücken, wenn China hier seine dominante Rolle ausspielt. Die meisten Seltenen Erden werden in China produziert, das weltweit eine dominierende Rolle in …