Circus und Vytal schließen globale Partnerschaft zur Entwicklung eines nachhaltigen Verpackungssystems für den KI-Roboter, CA-1



Circus und Vytal schließen globale Partnerschaft zur Entwicklung eines nachhaltigen Verpackungssystems für den KI-Roboter, CA-1 Vytal ist in 22 Ländern mit mehr als 7.000 Partnern aktiv und expandiert aktuell in die USA, was eine globale Partnerschaft im Rahmen des weltweiten Starts der Serienfertigung des CA-1 Roboters ab 2025 unterstützt.

Mit dieser Partnerschaft wird Circus wiederverwendbare Verpackungen als Standardlösung im CA-1 Roboter anbieten und damit das Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen für nachhaltigen Konsum und Produktion durch Abfallreduzierung und Kreislaufwirtschaft aktiv unterstützen.

Mit Blick auf 170 Millionen Tonnen Verpackungsabfall pro Jahr in der globalen Food-Service-Industrie wird die Partnerschaft einen bedeutenden Fortschritt zu einem vollständig abfallfreien Betrieb liefern. Hamburg, 16. Dezember 2024 - Circus SE (Xetra: CA1 ), ein weltweit führender Anbieter von KI-Robotik, der sich auf autonome Küchensysteme spezialisiert hat, und Vytal, der weltweit führende Anbieter von softwaregestützten Mehrweg Verpackungslösungen, haben eine globale Partnerschaft zur Einführung eines Mehrwegschalensystems für den KI-Roboter für Produktion von Mahlzeiten, Circus Autonomy One (CA-1), angekündigt. Diese nachhaltige Innovation ersetzt Einwegverpackungen und steht im Einklang mit der gemeinsamen Vision von Zero Waste und den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Durch die Partnerschaft werden die wiederverwendbaren Verpackungen von VYTAL in die Circus- und Robotik Lösung integriert, wodurch eine nachhaltige Standardlösung für alle CA-1-Kunden weltweit angeboten wird. Diese Zusammenarbeit unterstützt direkt das UN-Nachhaltigkeitsziel 12 für nachhaltigen Konsum und Produktion und fördert solche verantwortungsvollen Praktiken in der gesamten Lebensmittelindustrie. Durch die Verringerung der Abhängigkeit von Einwegverpackungen und die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung mittels KI-gesteuerter Präzision beschleunigt die Partnerschaft den Fortschritt bei der Schaffung umweltfreundlicher Lieferketten und der Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft. Die Initiative unterstreicht das Engagement von Circus und Vytal, die nachhaltige Lebensmittelversorgung zu revolutionieren. Angesichts der Tatsache, dass die globale Foodservice-Industrie jährlich schätzungsweise 473 Milliarden Euro an Lebensmittelabfällen produziert, ist der Einsatz fortschrittlicher Technologien unerlässlich. Als Herzstück des end-to-end Technologie-Ökosystems von Circus spielt CircusAI eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen, indem es die Nachfrage genau vorhersagt, die Portionen optimiert und Ineffizienzen wie Überproduktion und falsche Handhabung in der Kühlkette eliminiert. Durch die nahtlose Integration der wiederverwendbaren Verpackungslösung von Vytal verbessert das System seine Zero-Waste-Fähigkeiten weiter, indem es Verpackungsabfälle reduziert und gleichzeitig mit minimalen Ressourcen arbeitet. Dieser ganzheitliche Ansatz setzt einen neuen Standard für Innovation in der nachhaltigen Lebensmittelproduktion und erfüllt die sich entwickelnden Erwartungen von Regulierungsbehörden und Verbrauchern. "Die Zusammenarbeit mit Vytal ist mehr als eine Partnerschaft; sie ist eine Verpflichtung, die Art und Weise, wie Lebensmittel nachhaltig produziert und verpackt werden, durch neue Technologien zu ermöglichen", sagte Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. "Indem wir unsere CircusAI-Fähigkeiten mit den technologiegestützten Mehrweglösungen von Vytal kombinieren, verbessern wir nicht nur das Kundenerlebnis, sondern tragen auch aktiv dazu bei, unsere Emissionen bei der Produktion von Mahlzeiten weiter zu reduzieren. Diese neue Lösung spiegelt unsere gemeinsame Mission wider, verantwortungsvoll nahrhafte Mahlzeiten anzubieten, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und uns an einer Kreislaufwirtschaft zu orientieren." Fabian Barthel, Co-Founder & Managing Director von Vytal, ist von der Partnerschaft begeistert und kommentiert: "Die Partnerschaft mit Circus zeigt, welche Wirkung erzielt werden kann, wenn KI-Robotik auf unsere Lösungen für die Kreislaufwirtschaft trifft. Unsere Behälter-Tracking-Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in den CA-1 einfügen. Sie ermöglichen den vollständigen Wechsel von Einwegverpackungen und tragen dazu bei, Abfallprobleme zu lösen, die Betreiber weltweit betreffen. Gemeinsam helfen wir dabei, die Branche zu verändern und einen bedeutenden Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit zu ermöglichen." Die Partnerschaft zwischen Circus und Vytal ist nicht nur ein Novum in der Branche, sondern auch ein Beweis für die Kraft der Innovation, um ökologische und wirtschaftliche Veränderungen voranzutreiben. Eine solche Lösung für wiederverwendbare Schüsseln ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Halbierung der weltweiten Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030, im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Im zweiten Quartal dieses Jahres startete Circus die Kommerzialisierung seines KI-gesteuerten Roboters und verzeichnet seither eine starke Nachfrage. Mit präziser Zubereitung und KI-Technologie reduziert das System Lebensmittelabfälle um über 90 %. Diese Innovation führte bereits zu über 8.400 Vorbestellungen und einem jährlichen Umsatzpotenzial von 1,1 Milliarden Euro für die CircusAI Software. Über Circus Group Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den EUR 2,6 Billionen schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.



Über VYTAL Global VYTAL Global hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einwegverpackungen durch seine fortschrittlichen Mehrweglösungen zu eliminieren. Durch den Einsatz modernster Software und Datenanalyse bietet Vytal effiziente, kostengünstige und nachhaltige Verpackungsoptionen, von denen sowohl Unternehmen als auch die Umwelt profitieren. Das Datenmodell von Vytal wurde von der Harvard Business Review international anerkannt und das Unternehmen hat sich als Pionier in der Branche etabliert, der den Wandel zur Kreislaufwirtschaft anführt. Vytal arbeitet mit über 7.000 Partnern in 22 Ländern weltweit zusammen, um die Verwendung von Einwegverpackungen zu reduzieren und nachhaltige Alternativen zu fördern.



Hinweis für Redakteure: Die Bilder können HIER heruntergeladen werden.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com Investor Relations Kontakt

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Pressekontakt

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com





