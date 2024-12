Am Freitag hat der DAX bis auf ein neues Rekordhoch bei 20.522,82 Zählern steigen können, bevor ihm zunächst die Luft ausging. Am Ende verabschiedete er sich 0,1 Prozent tiefer als am Donnerstag bei 20.405,92 Zählern ins Wochenende. Zum Start in die neue Woche dürfte er etwas höher notieren. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen wenige Punkte über dem Freitagsschluss auf 20.409 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Start in die neue Woche sehr ruhig. In Hannover kommen am ...

