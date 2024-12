In die Phalanx der ambitionierten 2025er-Ziele der Versicherer reihte sich nun auch Munich Re ein. Der erwartete Gewinn von 6 Mrd. Euro liegt 2% über den Analystenschätzungen - und gilt als konservative Untergrenze. Für die Aktie spricht trotz Rekordhochs einiges. Denn das am Freitag (13.12.) vorgestellte neue Gewinnziel liegt etwa 10% über den aktuellen Erwartungen der Analysten für 2024. Da Munich Re für konservative Zielsetzungen bekannt ist, sehen Analysten in der Prognose von Finanzchef Christoph Jurecka eher eine Untergrenze - und ...

