Der japanische Yen verliert den sechsten Tag in Folge gegenüber dem US-Dollar. - Die Erwartung, dass die BoJ die Zinssätze in dieser Woche beibehalten wird, lastet weiterhin auf dem JPY - Steigende US-Anleiherenditen tragen dazu bei, dass Handelsströme aus dem JPY mit niedrigeren Renditen abfließen - Der japanische Yen (JPY) fiel am Montag während ...

