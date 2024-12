Vancouver, BC (16. Dezember 2024) - Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) ("Miata" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/miata-metals-corp/ - freut sich, ein operatives Update zum bevorstehenden Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Goldprojekt Sela Creek ("Sela Creek") sowie eine umfassende Zusammenfassung der wichtigsten Errungenschaften im Jahr 2024 bekannt zu geben, die zu einem Goldprojektportfolio führen, das sich über 400 km2 des Guayana-Schildes in Surinam erstreckt.

Aktuelles zum Betrieb des Goldprojekts Sela Creek

Um den Zugang zu verbessern und den extrem niedrigen Wasserstand des Tapanahony-Flusses zu umgehen, der eine wichtige Zugangsroute zum Sela-Creek-Projekt darstellt, führt Miata den Ausbau einer Straße durch, die den Transport des Bohrgeräts und anderer schwerer Ausrüstung direkt zum Standort ermöglichen wird. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, dürfte ein zuverlässiger, ganzjähriger und kostengünstiger Zugang zum Sela Creek möglich sein.

Das Bohrgerät und die Materialien wurden von Major Drilling in Auftrag gegeben und werden derzeit nach Sela Creek transportiert. Es wird erwartet, dass die Mobilisierung Anfang Januar abgeschlossen sein wird und die Bohrungen bald darauf beginnen werden. Weitere vorbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit dem Camp sind derzeit im Gange.

"Unser Team begann im Jahr 2023 mit der Evaluierung potenzieller Goldprojekte in Suriname und nach mehreren Due-Diligence-Reisen zu verschiedenen Projekten im ganzen Land identifizierten wir die Projekte Sela Creek und Nassau als die vielversprechendsten, basierend auf mehreren Faktoren, einschließlich des schieren Ausmaßes des handwerklichen Goldabbaus auf beiden Projekten innerhalb des letzten Jahrzehnts", sagte Dr. Jaap Verbaas, CEO von Miata. "Nachdem Miata diese beiden Projekte erworben hatte, war unser Team in der Lage, ein umfassendes geologisches Modell für Sela Creek zu erstellen, das historische Daten, Ergebnisse aus der Interpretation der handwerklichen Bergbauaktivitäten und die jüngsten Explorationsarbeiten von Miata, einschließlich eines geochemischen Probenentnahmeprogramms und einer LiDAR-Untersuchung, berücksichtigt. Dies unterstreicht die potenzielle Größe dieses Projekts, ebenso wie das Ausmaß des handwerklichen Bergbaus1 . Wir sind der Meinung, dass das Sela Creek Projekt ein hervorragendes Analogon zu anderen erfolgreichen Entdeckungen in Suriname darstellt, was wir mit unserem bevorstehenden Bohrprogramm, das auf dem neuen geologischen Modell basiert, beweisen wollen. Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit darauf, den Zugang zu Sela Creek erheblich zu verbessern und das Bohrcamp für die Bohrungen, die im Januar beginnen sollen, vorzubereiten."

Rückblick auf die unternehmerischen Meilensteine 2024

6. August 2024 | Unterzeichnete endgültige Vereinbarung zum Erwerb eines 400 km2 Suriname-Goldprojektportfolios (79North)

- Die Akquisition positioniert Miata strategisch als Multi-Asset-Explorer in Suriname mit zwei Goldprojekten, Sela Creek und Nassau (Abbildung 1), die zusammen über 400 km2 des produktiven Marowijne-Grünsteingürtels, der Teil des Guayana-Schildes ist, abdecken.

- Beide Goldvorkommen weisen umfangreiche oberflächliche Goldabbauaktivitäten auf und verfügen über historische Datenbanken, einschließlich Graben-, Schlitz- und Schneckenproben, sowie über begrenzte Diamantbohrungen.

- Suriname bietet ein günstiges Genehmigungsumfeld, einen ganzjährigen Zugang, ein landeseigenes Analyselabor und die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften, was zu effizienten Mineralexplorationsprogrammen führt.

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 6. August 2024 zu lesen.

Abbildung 1 - Lage der Goldprojekte Sela Creek und Nassau sowie anderer bemerkenswerter Projekte in Suriname*.

26. August 2024 | Erhöhung der Earn-in-Option für das Goldprojekt Sela Creek von 70 % auf 100 %

- Miata bestätigte sein Interesse am Goldprojekt Sela Creek, um durch eine neue Optionsvereinbarung mit den Konzessionsinhabern 100 % des Projekts zu erwerben.

- Sela Creek ist ein klarer Weg zur Erprobung einer potenziell bedeutenden Entdeckung, und der Besitz des Rechts zum Erwerb von 100% wird den Wert für die Aktionäre des Unternehmens maximieren .

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 26. August 2024 zu lesen.

5. September 2024 | Abgeschlossenes Bodenprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek

- Das erste Bodenprogramm von Miata bei Sela Creek lieferte Ergebnisse, die das Goldpotenzial des Projekts bestätigten, das bisher nur in bescheidenem Umfang erkundet wurde, obwohl dort seit über 100 Jahren handwerkliche Goldproduktion betrieben wird1 .

- Da es sich um ein aktiv abgebautes Projekt handelt, werden bei Sela Creek ständig neue Goldzonen von handwerklichen Bergleuten entdeckt.1

- Es wurden Schürfproben entnommen, die Proben von bis zu:

133,25 g/t Au im kürzlich freigelegten Grundgestein in der Grube Stranger (Abbildung 2);

39,20 g/t Au in kürzlich freigelegten Adern des Ziels Puma (Abbildung 2);

25,13 g/t Au in einer Erweiterung von Jon's Grube (Abbildung 2); und

3,10 g/t Au in Splitterproben über 3 m, die in der Grube Stranger gesammelt wurden (Abbildung 2).

- Die Zielgebiete Stranger Pit und Puma sind noch nicht durch Bohrungen erprobt.

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 5. September 2024 zu lesen.

Abbildung 2- Sela Creek Probenahmeprogramm Q3 2024 2

16. Oktober 2024 | Erwerb von 400 km2 Suriname-Goldprojektportfolio mit Abschluss der 79North-Akquisition

- Miata schloss die Transaktion für die beiden Goldprojekte Sela Creek und Nassau durch den Kauf aller Aktien von 79North ab. Miata emittierte 9.000.000 Stammaktien an die Aktionäre von 79North im Austausch für 100 % der emittierten und ausstehenden Aktien von 79North beim Abschluss.

- Durch die Akquisition von 79 North verfügt Miata nun über ein Projektportfolio, das sich über 400 km2 in einem der produktivsten Grünsteingürtel der Welt erstreckt.

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 17. Oktober 2024 zu lesen.

18. Oktober 2024 | Abgeschlossene, überzeichnete 6,5-Millionen-Dollar-Finanzierung

- Miata schloss eine institutionell geführte, überzeichnete Privatplatzierung zu einem Preis von $ 0,60 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von $ 6,5 Millionen ab.

- Durch die Finanzierung ist das Unternehmen für sein erstes Phase-1-Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek über 5.000 m vollständig finanziert und verfügt über einen ausreichenden Budgetspielraum, um die Bohrungen über diesen Umfang hinaus ohne zusätzliche Finanzierung fortzusetzen.

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 18. Oktober 2024 zu lesen.

20. November 2024 | Ankündigung eines 5.000 m langen Bohrplans für das Goldprojekt Sela Creek und Hervorhebung des neuen Ziels Puma

- Das Unternehmen entwickelte ein geologisches Modell, das alle verfügbaren Daten enthält und die Grundlage für das 5.000 m lange Diamantbohrprogramm der Phase 1 bildet.

- Drei erste hochrangige und bohrbereite Ziele wurden identifiziert: Golden Hand, Puma und Stranger (Abbildung 2 unten).

- Das Projekt beherbergt Mineralisierungen und handwerklichen Saprolitabbau1 in einem nordwestlichen Trend von über acht Kilometern Länge, wobei der größte verwerfungsgebundene Mineralisierungstrend das 2,7 km lange Ziel Puma ist.

- Miata plant, die Ziele Golden Hand, Puma und Stranger durch eine Reihe von Diamantbohrlöchern bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 200 m systematisch zu erproben.

- Aus den bisherigen Daten wurden mehr als zehn weitere Ziele mit hoher Priorität identifiziert (siehe Abbildung 2 unten).

- Die primäre Mineralisierung tritt in Aderanordnungen auf, die in Metaturbiditen (Golden Hand, Stranger) und in Scherflächen in metavulkanischem Gestein (Puma) enthalten sind

- Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 5. November 2024 zu lesen.

Abbildung 3 - Zielgebiete überlagert von LiDAR-Daten. Ziele mit sehr hohem Vertrauen (bohrbereit) sind die Ziele Stranger, Golden Hand und Puma. Bei diesen Zielen werden die Aderanordnungen mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgt, basierend auf mehreren Kartierungs- und Beprobungsdatensätzen. Diese Ziele wurden von den Geologen des Unternehmens im Rahmen des geochemischen Probenahmeprogramms im Juli untersucht. Zusätzliche Zielzonen erfordern weitere Bodenarbeiten und Datenerhebungen, bevor sie als bohrbereit angesehen werden können.

Abkommen über die Sensibilisierung der Anleger und Marketing

Das Unternehmen hat die Bluehand Consulting AG ("Bluehand") mit der Erbringung laufender Marketingdienstleistungen für digitale Medien beauftragt. Bluehand wird daran arbeiten, die Aufmerksamkeit der Investoren auf das Unternehmen und seine Goldexplorationsprojekte zu lenken. Bluehand wurde mit 263.000 USD für die Entwicklung der erforderlichen Inhalte und für die Werbung für einen Zeitraum von einem Jahr, beginnend am 15. Dezember 2024, bezahlt. Das Bluehand zugewiesene Budget kann während der Laufzeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und den Anforderungen des Unternehmens angepasst werden, und die Vereinbarung kann im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Das Unternehmen wird Bluehand als Gegenleistung für die Dienstleistungen keine Wertpapiere ausgeben. Bluehand steht in keiner früheren Beziehung zum Unternehmen, und das Unternehmen und Bluehand handeln zu marktüblichen Bedingungen. Die Kontaktinformationen für Bluehand lauten wie folgt: E-Mail: info@bluehandconsulting.ch ; Postanschrift: Bartholoméplatz 3, 7310 Bad Ragaz, Schweiz; Telefon: +41 764802584.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Danae Voormeij, P.Geo., einem Director des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft und genehmigt.

1Das Unternehmen erzielt keine Einnahmen oder Lizenzgebühren aus dem Tagebau.

2Schürfproben werden verwendet, um das Vorhandensein einer Mineralisierung zu beweisen oder zu widerlegen, und sind keine gute Darstellung des Durchschnittsgehalts, da sie von Natur aus selektiv sind.

*Die erwähnten nahegelegenen Projekte, Lagerstätten und Minen sind nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass sie ein ähnliches Potenzial, eine ähnliche Größe oder einen ähnlichen Mineralisierungsgrad wie die Projekte Nassau und Sela Creek aufweisen.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält bis zu 100 % der Anteile am ~215 km langen2 Goldprojekt Sela Creek in Suriname und 70 % der Anteile am ~200 km langen2 Goldprojekt Nassau in Suriname. Das Unternehmen besitzt zusätzlich eine Earn-in-Option zum Erwerb einer 100%-Beteiligung am Goldprojekt Sela Creek in Suriname und einer 100%-Beteiligung am Grundstück Cabin Lake in der Omineca Mining Division in British Columbia. Das Unternehmen prüft laufend Möglichkeiten zum Erwerb von Beteiligungen an weiteren aussichtsreichen Mineralgrundstücken im Explorationsstadium.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter "erwartet", "wird" und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77815Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77815&tr=1



