Zürich - Im Jahr 2024 wurden bislang so viele Firmen gegründet wie noch nie. Damit dürfte im Gesamtjahr der Rekordwert bei den Firmengründungen aus dem Vorjahr übertroffen werden. Per Ende November wurden 2024 47'983 neue Firmen gegründet. Dies entspricht einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode, wie das Institut für Jungunternehmen (IFJ) am Montag mitteilte. Auf Jahressicht dürfte damit die Höchstmarke aus dem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...