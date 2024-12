EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Fonds

Jubiläum des Fonds Zins & Sicherheit (Euro) - In einem Jahr über 140 Mio. Euro eingesammelt



Hamburg, 16. Dezember 2024 - Der Fonds Zins & Sicherheit (Euro) feiert sein einjähriges Bestehen und hat bereits ein Volumen von mehr als 140 Mio. Euro erreicht. Der am 14. November 2023 von Netfonds aufgelegte Fonds (ISIN: DE000A3EW4N5) ist eine attraktive Alternative zu Tages- und Festgeldanlagen und bietet eine Antwort auf die niedrige Verzinsung von Bankeinlagen.



Innovatives Konzept für Investoren und Berater



Die Idee hinter Zins & Sicherheit (Euro) war es, Anlegern und Beratern eine einfache und renditestarke Alternative zu klassischen Sparprodukten zu bieten. Der Fonds bündelt die Vorteile institutioneller Geldmarktfonds in einem für jeden zugänglichen und handelbaren Portfolio. Mit einer Rendite auf Marktniveau, orientiert am ESTER-Referenzzinssatz, bietet der Fonds eine Möglichkeit, das aufwendige "Zinshopping" bei Tagesgeldkonten zu vermeiden.



"Wir nutzen die Grundidee von Fondsanlagen, nämlich das Geld vieler Anleger zu bündeln, um möglichst kostengünstig in institutionelle Geldmarktfonds zu investieren", erklärt Johannes Käsbauer, Fondsmanager bei der Netfonds Tochtergesellschaft NFS Capital AG.



Sicherheit durch die EU-Geldmarktfondsverordnung



Die Sicherheit des Fonds ergibt sich aus der strikten Einhaltung der EU-Geldmarktfondsverordnung von 2017, die Stabilität und Transparenz fördert. Alle Zielfonds des Portfolios erfüllen die hohen Anforderungen dieser Verordnung, die klare und einheitliche Standards für Geldmarktfonds in Europa festlegt.



Zu den wesentlichen Vorteilen der EU-Geldmarktfondsverordnung zählen:



Strenge Sicherheitsvorgaben: Die Verordnung verpflichtet Geldmarktfonds, nur in hochliquide und qualitativ hochwertige Vermögenswerte mit hoher Bonität zu investieren. Dadurch wird das Ausfallrisiko auf ein Minimum reduziert. Zudem sorgt eine vorgeschriebene Laufzeitenstruktur für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Liquidität und Renditepotenzial.



Hohe Liquidität: Die Verordnung stellt sicher, dass Geldmarktfonds jederzeit liquide Mittel bereithalten.



Standardisierte Berichterstattung: Anleger profitieren von klaren und einheitlichen Fondsinformationen.



"Die EU-Geldmarktfondsverordnung bildet ein solides Fundament für unseren Fonds. Sie ermöglicht es uns, ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten und damit das Vertrauen der Anleger zu stärken", erklärt Johannes Käsbauer.



Kostenvorteile und tägliche Erträge



Ein wesentlicher Vorteil des Fonds ist seine äußerst kosteneffiziente Struktur. Die laufenden Kosten der Zielfonds betragen lediglich 0,06 %. Dabei profitieren die Anleger von den Erträgen der Geldmarktfonds, die sich durch die täglichen Kurssteigerungen direkt auf das Fondsvermögen auswirken. "Wir bieten Zugang zu institutionellen Geldmarktfonds, die für Privatanleger sonst unerreichbar wären, und sorgen so für maximale Effizienz und Attraktivität", hebt Johannes Käsbauer hervor.



Transparenz ist der Schlüssel zum Erfolg



Der Fonds Zins & Sicherheit (Euro) setzt seit seiner Auflegung auf vollständige Transparenz. Das Gesamtportfolio sowie die Analysen der Zielfonds werden monatlich veröffentlicht, schaffen Vertrauen und sind entscheidend für den Erfolg.



Sicherheit durch Diversifizierung



Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarktfonds, die der Risikoklasse SRI 1 angehören und streut das Kapital auf mehr als 2.000 Anleihen. Diese breite Diversifikation minimiert das Risiko und stellt sicher, dass die Volatilität unter 0,5 % bleibt.



Drei Anteilsklassen für alle Anlegergruppen



Der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Anlegergruppen gerecht zu werden: R-Klasse (Retail): ISIN: DE000A3EW4N5 / WKN: A3EW4N

P-Klasse (Privat): ISIN: DE000A3EW4M7 / WKN: A3EW4M

I-Klasse (Institutionell): ISIN: DE000A3EW4L9 / WKN: A3EW4L

Ein Erfolgskonzept für die Zukunft



Fondsmanager Johannes Käsbauer wird von Chefvolkswirt Folker Hellmeyer mit fundierten volkswirtschaftlichen Analysen zum europäischen Zinsmarkt unterstützt. Durch diese Zusammenarbeit wird der Fonds noch besser auf die Bedürfnisse sicherheitsorientierter Anleger zugeschnitten. Mit seinem innovativen Konzept, höchsten Sicherheitsstandards, Transparenz und Kosteneffizienz hat sich der Zins & Sicherheit (Euro) in nur einem Jahr als eine der sichersten und attraktivsten Anlagemöglichkeiten in Deutschland etabliert.



Einladung zum Netfonds WebTV



Am Mittwoch, den 18.12.2024 um 11:00 Uhr, sprechen Netfonds Finanzvorstand Peer Reichelt, Portfoliomanager Johannes Käsbauer und Chefvolkswirt Folker Hellmeyer über den Erfolg des Fonds Zins & Sicherheit (Euro) und die Entwicklung der Kapitalmärkte im Jahr 2024. Darüber hinaus werfen sie einen Blick auf das kommende Jahr.



Zur Teilnahme am WebTV nutzen Sie bitte nachfolgenden Link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_awL_kb-PTwCmpvvnNyG-Mg



Weitere Informationen über den Fonds Zins & Sicherheit (Euro) erhalten Sie unter

www.nfs-capital.com/zins-und-sicherheit-fonds .



Factsheet zum Fond Zins & Sicherheit (Euro)



Pressefoto Johannes Käsbauer



Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de und www.netfonds-group.com .



Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



