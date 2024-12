Die MHP Hotel AG (MHP) hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 positiv angepasst und erwartet nun ein Konzern-EBITDA von ca. 9 Mio. EUR, verglichen mit der bisherigen Prognose von 6 Mio. EUR bereinigtem EBITDA. Die Umsatzprognose von 160 Mio. EUR bleibt unverändert. Die starke operative Leistung im dritten Quartal, einschließlich Rekordkennzahlen wie einem durchschnittlichen Tagespreis (ADR) von +9%, einer Auslastung von 82% und einem RevPar-Wachstum von 20% im Jahresvergleich, scheint sich auch im vierten Quartal fortzusetzen und treibt den verbesserten Ausblick voran. Die Liquiditätsgenerierung bleibt offenbar solide, was die Tilgung pandemiebedingter Verbindlichkeiten in Höhe von 4 Mio. EUR sowie Renovierungsinvestitionen von 6 Mio. EUR ermöglicht hat. Zudem signalisiert das Management mittelfristig eine nachhaltige Dividendenpolitik zu zahlen. Die Fähigkeit von MHP, Umsatzwachstum in Liquidität und Rentabilität umzuwandeln, unterstützt die bekräftigte KAUFEN-Empfehlung von mwb research mit einem Kursziel von 3,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG