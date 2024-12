Berlin (ots) -Studio71 gewinnt zwei Power-Partner: Ab sofort übernimmt die Digital Media- und Entertainment-Company von ProSiebenSat.1 die exklusive YouTube-Vermarktung des gesamten SPORT1- und PLAION PICTURES-Portfolios, darunter der "SPORT1"-Hauptkanal mit 900.000 Abonnent:innen und "Netzkino" mit 1,56 Millionen. Zusätzlich verantwortet Studio71 die Sondervermarktung aller weiteren Social-Media-Kanäle von SPORT1. Mit diesen Kooperationen stärkt Studio71 seine Position als führender YouTube-Vermarktungspartner durch neue Premiumumfelder und zusätzliche Digitalreichweite für Werbepartner.Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Studio71 und CEO Joyn: "SPORT1 und PLAION PICTURES bereichern schon jetzt unser Angebot auf Joyn mit Top-Inhalten aus Sport, Film und Gaming. Mit der Erweiterung um die YouTube-Vermarktung heben wir die Partnerschaften nun auf das nächste Level und steigern auch unsere Digitalreichweite noch einmal deutlich. Als erfahrenes Content-Powerhouse sind wir gemeinsam mit unserem Vermarkter Seven.One Media der Go-to-Partner für digitale Bewegtbild-Inhalte auf YouTube und allen relevanten Streaming-Plattformen in Deutschland. In dieser einzigartigen Aufstellung bieten wir passgenaue Vermarktungslösungen, strategische Unterstützung zur Steigerung von Performance und Reichweite der Partner-Channels - und zusätzliche Inventarflächen für Werbekunden. Win-Win für alle!"Julian Frost, Chief Digital Officer bei SPORT1: "Unsere Social-Media-Kanäle zählen zu den relevantesten und reichweitenstärksten Sportangeboten in Deutschland. Mit Studio71 haben wir nun einen erfahrenen und strategischen Partner mit umfassender Vermarktungs- aber auch Content-Expertise an unserer Seite. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Reichweite und Sichtbarkeit auf all unseren Social-Media-Kanälen nachhaltig zu maximieren und unsere Inhalte noch effektiver zu kapitalisieren."Hauk Markus, Director AVoD & FAST Business bei PLAION PICTURES: "Nach jahrelanger erfolgreicher Monetarisierung unserer YouTube-Kanäle freuen wir uns, mit Studio71 einen zusätzlichen, mit umfassender Expertise ausgestatteten Partner in der YouTube-Vermarktung gefunden zu haben. Unser Ziel ist es, unsere bereits etablierten YouTube-Erlöse weiter zu optimieren und unseren hochwertigen Content bestmöglich einzusetzen. Mit Studio71 als strategisches Vehikel sehen wir großes Potenzial, diese Optimierung gezielt voranzutreiben und die Chancen der digitalen Welt noch besser auszuschöpfen."Weitere PartnerschaftenErgänzend zu den beiden neuen Mandanten SPORT1 und PLAION PICTURES bestehen weitere Partnerschaften mit RTL2, Banijay, Rocket Beans und Sportdigital. Mit den beiden neuesten Content-Partnern konnte Studio71 die jährliche Reichweite im Publisher-Netzwerk von 1 Milliarde Video Views in 2023 auf 2 Milliarden verdoppeln - Creator Content und Shorts exklusive.Pressekontakt:Kristina SchreiberSenior PR Managerin / Business CommunicationsSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 2410email: Kristina.Schreiber@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Studio71, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127150/5931523