Im Rahmen seiner jährlichen Neukonstituierung hat der Nasdaq 100 am Freitag die Newcomer verkündet - einer dürfte für erhöhte Volatilität sorgen.Palantir, MicroStrategy und Axon Enterprise werden vor der Markteröffnung am 23. Dezember in den Nasdaq 100 Index aufgenommen, wie Nasdaq am späten Freitag mitteilte. Der Einstieg von Palantir in den Nasdaq 100 war erwartet worden, nachdem das Unternehmen seine Notierung im November von der New Yorker Börse an den Nasdaq Composite verlegte. Mit 173 Milliarden US-Dollar ist Palantirs Marktkapitalisierung höher als die vieler aktueller Nasdaq-100-Mitglieder. Die Palantir-Aktie ist im Jahr 2024 um 343 Prozent gestiegen und damit der Top-Performer des …