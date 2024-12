Frauenfeld - Der Schweizer Fahrzeughersteller Aebi Schmidt will mit dem US-Spezialfahrzeug-Herstellers The Shyft Group fusionieren. Danach sollen die Aktien an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Peter Spuhler wird grösster Aktionär der Gruppe sein. Über einen Aktientausch wollen Aebi Schmidt und The Shyft Group fusionieren, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Nach dem Abschluss der Transaktion werde Aebi Schmidt die Mehrheit (52%) am gemeinsamen ...

