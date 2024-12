NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. "Gibt es einen Optimalfall ohne KI?" - so titelte Analyst Samik Chatterjee über seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2025. Ohne Impulse durch das Künstliche-Intelligenz-Geschäft - hier Apple Intelligence - hingen die Amerikaner vom Wachstum des Services-Segments, recht stabilen iPhone-Volumina und einer fortwährenden Premium-Bewertung am Markt ab. Mit echter Zunahme der iPhone-Nachfrage rechnet der Experte beim Start der 17. Generation im Dezember 2025./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2024 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2024 / 05:00 / GMT

US0378331005