Der deutsche Speicheranbieter Intilion wird gemeinsam mit dem Schweizer Energieunternehmen Primeo Energie das Vorhaben ab Frühjahr 2025 realisieren. Es handelt sich um einen der größten Batteriespeicher, die bisher in der Schweiz errichtet wurden. In Kappel im Schweizer Kanton Solothurn wird Intilion einen der größten Batteriespeicher in der Schweiz errichten. Der Baubeginn für den Speicher mit 65 Megawattstunden Kapazität für das Schweizer Energieunternehmen Primeo Energie sei für Frühjahr 2025 geplant, teilte das deutsche Unternehmen aus Paderborn am Montag mit. Primeo Energie will das Stand-Alone-Speichersystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...