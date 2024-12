Berlin - Der Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Vertrauen entzogen. In einer Sondersitzung des Parlaments sprachen am Montag in namentlicher Abstimmung nur 207 Abgeordnete dem SPD-Politiker das Vertrauen aus, die Kanzlermehrheit hätte bei 367 Stimmen gelegen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.