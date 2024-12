Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenAU0000201006 Hygrovest Ltd. 16.12.2024 AU0000373201 Hygrovest Ltd. 17.12.2024 Tausch 1:1SE0005504669 Clemondo Group AB 16.12.2024 SE0023468400 Clemondo Group AB 17.12.2024 Tausch 10:1