Zürich - Der Euro tendiert im Nachmittagshandel gegenüber dem Franken etwas fester. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9388 Franken nach 0,9369 im frühen Handel. Nach der jüngsten Schwächephase nähert sich der Euro damit wieder der Marke von 94 Rappen an, über dieser stand er zuletzt Anfang November. Am Vormittag hatte sich der Euro trotz etwas besser als erwartet ausgefallen PMI-Daten in der Eurozone nur wenig bewegt. Am Nachmittag legte ...

