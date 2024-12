Berlin - Nach der verlorenen Vertrauensfrage im Bundestag zeigt sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erleichtert. "Ich werde mit ein paar guten Freunden feiern und mich bei einigen davon bedanken, dass sie immer so viel mit mir zusammenarbeiten", sagte Scholz am Montagabend der RTL/ntv-Redaktion.Nun blickt Scholz bereits auf die Bundestagswahl am 23. Februar nächsten Jahres. "Ich bin froh, dass die Entscheidung jetzt getroffen ist", so der SPD-Politiker. Jetzt gehe es los und die Bürger hätten "das Wort".