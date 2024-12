Der Pionier für menschliche Mikrobiota investiert in eine flexible und transparente Lieferkette, um den Bedürfnissen von Patienten besser gerecht zu werden.

Biocodex, ein Pionier und führend im Bereich menschliche Mikrobiota sowie innovativer Entwickler von Medikamenten, arbeitet mit Kinaxis Inc. (TSX: KXS) zusammen, einem global führenden Unternehmen für die Orchestrierung von End-to-End-Lieferketten, um seine Prozesse zu modernisieren und optimieren. Von dieser Zusammenarbeit verspricht sich Biocodex zuverlässigere Vorhersagen, eine Vereinfachung der Verwaltung von behördlichen Vorgaben und mehr Widerstandskraft bei Störungen.

Biocodex ist ein französisches, in Familienbesitz befindliches Unternehmen, das vom Pionier für Mikrobiota zu einem international führenden Unternehmen mit den folgenden Fachbereichen geworden ist: Mikrobiota, Frauengesundheit und Kinderkrankheiten. Das Pharmazieunternehmen liefert an Patienten in mehr als 100 Ländern, unterhält drei Produktionsstätten in Frankreich und Marokko sowie ein Forschungszentrum in Frankreich.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kinaxis und hoffen, von deren langjähriger Erfahrung in der Life Science- und pharmazeutischen Branche zu profitieren," sagte Cécile Jolivet, Direktorin für Einkauf und Lieferkette bei Biocodex "Unsere wichtigste Aufgabe besteht darin, unsere Patienten mit innovativen Produkten zu versorgen. Deshalb investieren wir in unsere Lieferkette, um sie so widerstandsfähig wie möglich zu machen."

Während Biocodex weltweit expandiert, werden die Anforderungen an die Lieferkette immer komplexer, weshalb der Bedarf nach einer End-to-End-Orchestrierung steigt. Die Plattform Kinaxis Maestro bietet spezielle Funktionen für die Pharmabranche, wie zum Beispiel Management der Haltbarkeitsdauer, Zulassung durch Behörden und attributbasierte Planung.

"Patienten, die eine medizinische Behandlung benötigen, müssen ihre Widerstandskraft täglich unter Beweis stellen. Deshalb sollte die Lieferkette, die diese Behandlung ermöglicht, ebenso widerstandsfähig sein," sagte Fabienne Cetre, Executive Vice President EMEA bei Kinaxis "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Biocodex. Wir werden dafür sorgen, dass sie Störungen in ihrer Lieferkette vorhersehen und managen können. So erhalten die Patienten ihre Medizin zum genau richtigen Zeitpunkt."

Durch die Zusammenarbeit mit Biocodex festigt Kinaxis weiter seine Position in der Life Science-Branche. Sie sichern so die Zustellung von Medizin, von der zahllose Patienten abhängen, indem die komplexen Lieferketten für Biotechnologie-, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und rezeptfreie Medikamente optimal gemanagt werden.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

