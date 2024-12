Berlin - Die Deutsche Bahn sieht Verbesserungspotenzial bei ihren Informationen über Verspätungen und Zugausfälle. "Unsere Systeme zur Reisendeninformation sind grundsätzlich nicht schlecht", sagte Mario Theis, verantwortlich für den Bereich Erlösmanagement und Produktinnovation bei der DB Regio, dem "Spiegel". "Die vielen kurzfristigen Änderungen entstehen vor allem durch Probleme mit der Infrastruktur."Die Mitarbeiter kämpften "bis zur letzten Sekunde dafür, den Zug fahren zu lassen", so Theis weiter. "Das kann dazu führen, dass Verspätungen schrittweise zunehmen und die Reisenden immer wieder neue Informationen bekommen. Das wirkt wie Salamitaktik." Ziel sei aber immer, jeden Zug schnellstmöglich auf die Strecke zu bringen.In Zukunft will die Bahn Passagiere laut Theis besser darüber informieren, welche Alternativen sie nach Verspätungen oder Ausfällen haben. Außerdem sollen die Informationen auf verschiedenen Kanälen wie der Bahn-App oder der Anzeige am Gleis konsistenter und die Qualität der Daten verbessert werden.Ein Nadelöhr sind dabei die Disponenten für den Zugverkehr, die heute auf deutlich mehr Störungen reagieren müssen als früher. Hoffnungen ruhen auf der künstlichen Intelligenz, die die Planer schon jetzt jeden Tag mit rund 150 Millionen Prognosen zur Pünktlichkeit unterstützt.