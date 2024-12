The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2024ISIN NameKYG0443C1015 AQUILA ACQ.CORP. CL.ADE000DDA0YT0 DZ BANK IS.A1333DE000DK0JS49 DEKA IHS MTN S.7638DE000HLB32X0 LB.HESS.THR.CARRARA05R/19XS1704870440 MB FUND. LUX 17/24DE000A2TSDK9 NORDWEST IND IHS 19/25DE000HLB2NP2 LB.HESS.-THR.COLLARED FRNDE000A2E4CH1 AAREAL BANK MTN S.273AT0000A1Z2F9 ERSTE GP BNK 17-24 1569DE000DDA0PD2 DZ BANK IS.A1061CH0384125040 MUENCH.HYP.BK.IS1775DE000DJ9AB16 DZ BANK IS.A2355DE000HLB51A8 LB.HESS.THR. ANL.09L/23XS2567397125 MUNICIP.FIN. 22/28 MTNXS2048709427 NATIONW.BLDG 19/UND. FLRXS2532994287 DZ BANK IS.A1868DE000DW6C0P2 DZ BANK IS.A1945DE000HLB58A3 LB.HESS.THR.CARRARA06R/24XS2462273140 DZ BANK IS.A1722XS2264187258 DZ BANK IS.A1526FI4000490990 HKFOODS OYJ 21/25XS2501581495 DZ BANK IS.A1804XS2490816985 DZ BANK IS.A1768US097023CT04 BOEING 20/25NO0010886369 MOMOX HLDG AG FLN20/25XS0208653773 BK SCOTLAND 04/24 MTN