MicroStrategy hat durch den Verkauf von Aktien weitere 1,5 Milliarden US-Dollar für Bitcoin-Käufe ausgegeben.MicroStrategy hat vom 9. bis 15. Dezember 15.350 Bitcoins zu einem Durchschnittspreis von etwa 100.386 US-Dollar erworben, wie aus einem am Montag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokument hervorgeht. "Wir werden einfach immer weiter das Hoch kaufen, jeder Tag ist ein guter Tag, um Bitcoin zu kaufen", sagte der Gründer und Chaiman von MicroStrategy, Michael Saylor, gegenüber CNBC. Bitcoin stieg am Montag laut Coin Metrics auf ein Allzeithoch von 107.162,64 US-Dollar. Es war der sechste Montag in Folge, an dem das Unternehmen Bitcoin-Käufe angekündigt hat. Die Käufe …