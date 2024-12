EQS-News: Leef Blattwerk GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Fusionen & Übernahmen

LEEF übernimmt Wisefood - einen der führenden Onlineshops für nachhaltige Verpackungen



17.12.2024 / 09:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Potsdam, 17 Dezember, 2024: Der Palmblatt-Spezialist LEEF übernimmt über seine Holding als führender Anbieter von umweltfreundlichem Geschirr und Take-Away-Verpackungen aus Palmenblättern das "Höhle der Löwen"-Startup Wisefood .



Wisefood wurde 2017 gegründet und bekannt durch die TV-Show "Die Höhle der Löwen" des Senders Vox, bei der die Gründer 2018 auftraten. Das Unternehmen produziert nachhaltige Einwegverpackungen und ist insbesondere für die eigens entwickelten essbaren Trinkhalme bekannt, mit denen Millionen von Konsumenten erreicht werden konnten. Die Produkte wurden bereits bei namhaften Einzelhändlern - unter anderem ALDI und EDEKA - sowie im Großhandel bei METRO und TRANSGOURMET platziert.



Wisefood erwirtschaftet einen siebenstelligen Jahresumsatz und konnte schon zwei Jahre nach Gründung einen sechsstelligen Gewinn verzeichnen. Die Unternehmensbewertung bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2021 lag bei über fünf Millionen Euro. Neben namhaften Großkunden aus den Bereichen der Systemgastronomie und Einzelhandel hat Wisefood ein stark wachsendes E-Commerce Geschäft aufgebaut und agiert für Kunden aus dem HoReCa-Segment als digitaler Großhändler. Für die Zukunft sind die europaweite Expansion und weitere Sortimentserweiterungen geplant.



"Mit LEEF arbeiten wir bereits seit mehreren Jahren im Bereich Palmblatt-Produkte erfolgreich zusammen. Die Zusammenarbeit hat immer große Freude bereitet und umso glücklicher sind wir, in LEEF den passenden Käufer gefunden zu haben," sagt Philipp Silbernagel, Gründer und Geschäftsführer von Wisefood.



"Wir freuen uns, Wisefood in der LEEF-Gruppe willkommen zu heißen. Die Kaufbereitschaft für nachhaltige To-Go-Verpackungen ist bei Gastronomen und Kunden hoch. Durch die Übernahme können wir mit LEEF neue Absatzkanäle in Handel und E-Commerce schneller erschließen und gewinnen eine zweite starke Marke hinzu", sagt Claudio Vietta, Geschäftsführer der LEEF Holding .



Jens Christoph, zweiter Geschäftsführer der LEEF Holding ergänzt: "Die Übernahme eröffnet uns neue Möglichkeiten zur gemeinsamen Entwicklung umweltfreundlicher Lösungen, die nicht nur unsere Kunden, begeistern, sondern auch Klima und Umwelt schützen. Durch die Übernahme werden wir den Gesamtumsatz der LEEF Gruppe in diesem Jahr signifikant steigern und unsere eigene Wachstumsstory in den nächsten Jahren erfolgreich fortsetzen. Wir planen die Verschmelzung der beiden operativen Unternehmen 2025, um die Synergieeffekte vollständig heben zu können. Parallel dazu starten wir eine weitere Finanzierungsrunde."





Über LEEF:

Für eine klimafreundliche Zukunft vertreibt LEEF umweltfreundliches Geschirr und entwickelt innovative Produkte wie Take-Away- und Verpackungslösungen aus CO2-neutralen und kompostierbaren Palmenblättern. Alle Produkte werden fair und nachhaltig produziert und sind vollständig kreislauffähig und vielfach zertifiziert.



Als führender Palmblatt-Spezialist hält LEEF weltweit die meisten Patente im Bereich blattbasierter Verpackungen und verkauft seine Produkte global an Großhändler, Einzelhändler, Events sowie an Kunden im HoReCa-Segment. Die Initiative LEEF unlimited bringt das nachhaltige und ästhetische Geschirr von LEEF zu bekannten Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder Garbicz. Für jeden verkauften Teller wird ein Quadratmeter Regenwald geschützt. Privatkunden können die innovativen Produkte im LEEF Store auf Amazon erwerben.



Das nachhaltige Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. LEEF zeigt seit Jahren, dass dies mit ästhetisch ansprechenden Produkten, sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet mit Palmenblättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt seine Produkte weltweit.



Für Bildmaterial, Biografien und weitere Informationen besuchen Sie unser Presskit oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 173 3895496 | www.leef.bio





17.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com