Athen, Griechenland & London (ots/PRNewswire) -METLEN Energy & Metals SA ("METLEN") (ATHX: MYTIL) (ehemals MYTILINEOS), ein weltweit führender Industrie- und Energiekonzern, gibt bekannt, dass der Entwurf eines Börsenzulassungsprospekts im Zusammenhang mit der Börsennotierung der Aktien einer neu gegründeten britischen Gesellschaft, METLEN Energy & Metals Limited ("METLEN Limited"), bei der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zur Prüfung eingereicht wurde. Es ist beabsichtigt, dass METLEN Limited die oberste Muttergesellschaft der METLEN-Gruppe wird, in Übereinstimmung mit ähnlichen Präzedenzfällen auf dem griechischen Markt. Dies ist der erste Schritt im regulatorischen Verfahren, das für eine mögliche Notierung an der Londoner Börse im Jahr 2025 erforderlich ist.Die Einreichung bei der FCA folgt auf den Abschluss einer strategischen Überprüfung durch METLEN, die im April dieses Jahres angekündigt wurde und bei der eine mögliche Notierung an einer internationalen Börse, einschließlich der Londoner Börse, innerhalb der folgenden 12-18 Monate in Betracht gezogen wurde.Die Erstnotierung in London bei gleichzeitiger Beibehaltung einer Zweitnotierung an der Athener Börse spiegelt die zunehmend diversifizierte geografische Präsenz der METLEN-Gruppe und ihre Strategie wider, weiterhin Wachstum und Wertschöpfung zu erzielen und gleichzeitig eine verbesserte Liquidität für ihre Aktionäre zu bieten.Evangelos Mytilineos, Vorsitzender von METLEN Energy & Metals, sagte: "Ich freue mich, dass wir unsere interne, umfassende strategische Überprüfung abgeschlossen haben und dass der Prozess der Börsennotierung in London offiziell begonnen hat. Die METLEN-Gruppe ist seit vielen Jahren auf dem britischen und internationalen Markt vertreten. Wir glauben, dass die Notierung an der Londoner Börse im besten Interesse sowohl von METLEN als auch seiner Aktionäre ist."Weitere Informationen über die Fortschritte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Zukunftsgerichtete AussagenBestimmte Aussagen in dieser Bekanntmachung sind zukunftsorientiert. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren verbunden, die außerhalb der Kontrolle von METLEN liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage ausgedrückt oder impliziert werden.METLEN:METLEN Energy & Metals - eine Weiterentwicklung von MYTILINEOS Energy & Metals - ist ein multinationales Industrie- und Energieunternehmen, das in der Metallurgie- und Energiebranche führend ist und sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist an der Athener Börse notiert und erzielt einen konsolidierten Umsatz und ein EBITDA von 5,492 Mrd. € bzw. 1,014 Mrd. €. METLEN ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer und globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Aluminiumoxid- und Primäraluminiumproduktion in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet METLEN umfassende Lösungen an, die thermische und erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und andere grüne Technologien umfassen. Das Unternehmen ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in 40 Ländern tätig, wobei es ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor anwendet und die Entwicklung großer Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende übernimmt.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.metlengroup.com | Facebook (https://www.facebook.com/metlengroup) | Twitter (https://twitter.com/MytilineosSA) | YouTube (https://www.youtube.com/user/MytilineosGroup) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/6646293/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einleitung-des-verfahrens-fur-eine-erstnotierung-von-metlen-energy--metals-an-der-londoner-borse-302333575.htmlPressekontakt:Investor Relations Tel. +30 210-6877300 | E-Mail: ir@metlengroup.com. Pressestelle Tel. +30 210-6877346 | E-Mail: communications@metlengroup.com. Frau Antigoni Fakou: METLEN-Pressestelle,Tel. +30210-6877346 | Fax +30210-6877400 | E-mail: Antigoni.fakou@metlengroup.grOriginal-Content von: Metlen Energy & Metals, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175229/5932389