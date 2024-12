Der Technologieriese Nvidia verzeichnet aktuell eine bemerkenswerte Schwächephase an der Börse. Der Aktienkurs des KI-Marktführers rutschte mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 132 Dollar ab und entfernt sich damit weiter von der wichtigen 50-Tage-Linie. Diese Entwicklung ist besonders beachtenswert, da der Konzern bisher als unangefochtener Marktführer im Bereich der KI-Hochleistungsprozessoren galt und etwa 80 Prozent des Weltmarktes kontrolliert.

Wettbewerbsdruck nimmt zu

Die aktuelle Kursschwäche könnte auf einen zunehmenden Konkurrenzdruck im KI-Sektor hindeuten. Während Nvidia in den vergangenen zwei Jahren seit dem Start von ChatGPT einen beeindruckenden Kursanstieg von 722 Prozent verzeichnete, zeigen sich nun auch andere Unternehmen im KI-Umfeld äußerst erfolgreich. Insbesondere Infrastruktur- und Kühlungsspezialisten wie Vertiv haben sich als starke Akteure im KI-Boom etabliert, was die bisherige Dominanz Nvidias in Frage stellen könnte.

