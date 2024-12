FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 415 (407) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BAE SYSTEMS TARGET TO 1510 (1540) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 95 (85) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 630 (555) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 265 (305) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 100 (115) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 400 (440) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STHREE PRICE TARGET TO 300 (420) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX STARTS MARKS & SPENCER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 467 PENCE - KEPLER CHEUVREUX STARTS OCADO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 406 PENCE - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 13500 (11500) PENCE - UBS STARTS MANCHESTER UNITED WITH 'BUY' - PRICE TARGET 23 USDdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob