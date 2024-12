Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG



Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6



Anlass der Studie: Managementinterview

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,75 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann

"peaq ist ein herausragendes Beispiel für den Erfolg unserer Inkubationsstrategie. [.] Unser Anteil schwankt seitdem je nach Tageskurs um die 60 Millionen USD."



GBC AG: Welche zentralen Themen und Projekte haben Sie auf dem Eigenkapitalforum vorgestellt?



Hatem Elsayed: Auf dem Eigenkapitalforum haben wir unsere strategische Ausrichtung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität präsentiert. Unser Investitionsschwerpunkt liegt künftig auf zielgerichteten Frühphaseninvestitionen in wachstumsstarke Sektoren wie DePINs, Bitcoin-Layer-2-Lösungen und Real-World Assets.



GBC AG: Welches Feedback haben Sie von den anwesenden Investoren auf dem Eigenkapitalforum erhalten?



Maik Laske: Das Feedback der Investoren war insgesamt sehr positiv, insbesondere hinsichtlich der Kombination aus strategischen Investitionen und effizientem Liquiditätsmanagement sowie dem neuen Kernteam. Investoren haben unser Engagement im Bereich DePINs und Interoperabilität als wegweisend gelobt, da diese Sektoren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Allein das Marktpotenzial von DePINs wird bis 2028 auf 3,5 Billionen US-Dollar geschätzt.



Hatem Elsayed: Besonders positiv aufgenommen wurden unsere starke Pipeline an Deals und unsere erfolgreiche Historie von Exits, die das Vertrauen in unser Geschäftsmodell weiter stärken.



GBC AG: Gab es bestimmte Themen, die kritisch aufgenommen wurden?

Maik Laske: Kritische Rückfragen betrafen vor allem die Marktvolatilität und unsere Risikostrategie. Hier haben wir unsere Zielvorgabe dargelegt, die liquiden Reserven auf mindestens 25 % zu erhöhen. Zudem wurde weiterhin ein Mangel an Transparenz als weiterer kritischer Punkt genannt, den wir als zentrale Priorität in unserer zukünftigen Arbeit noch stärker angehen werden.



Hatem Elsayed: Zudem kamen Fragen bezüglich der Verschlankung unserer Unternehmensstruktur und den damit verbundenen Herausforderungen. Wir konnten jedoch überzeugende Perspektiven und Lösungsansätze aufzeigen.

GBC AG: Bezüglich der neuen Strategie: Welche Schwerpunkte setzen Sie bei zukünftigen Investitionen in Blockchain-Technologien?



Hatem Elsayed: Unsere Investitionsstrategie konzentriert sich auf wachstumsstarke Sektoren wie unter anderem DePINs, Bitcoin-Layer-2-Lösungen und Real-World Assets. Wir sehen in diesen Bereichen enormes Potenzial, da sie nicht nur technologische Innovationen vorantreiben, sondern auch reale Anwendungsfälle schaffen, die langfristigen Mehrwert bieten.

GBC AG: Welche Ziele verfolgen Sie dabei, und wie bewerten Sie das Potenzial dieser Bereiche für das zukünftige Wachstum?



Hatem Elsayed: Ziel ist es, unser Portfolio mit Projekten zu erweitern, die wirtschaftlich profitabel und technologisch richtungsweisend sind. Wir planen, frühzeitig in Projekte zu investieren, die von uns aktiv skaliert und unterstützt werden können, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Für das kommende Jahr haben wir ein Investitionsbudget von bis zu 2 Millionen Euro eingeplant und erwarten Monetarisierungserlöse von 4 Millionen Euro zur Finanzierung dieser Investitionen.



GBC AG: Angesichts der Volatilität des Kryptomarkts streben Sie eine Erhöhung der liquiden Reserven auf mindestens 25% an. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um diese Zielvorgabe zu erreichen und gleichzeitig attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrzunehmen?



Maik Laske: Unsere Strategie basiert auf mehreren Maßnahmen, um die angestrebte Liquiditätsquote zu erreichen und gleichzeitig in vielversprechende Projekte zu investieren. Dazu gehören gezielte Exits aus ausgewählten Investments zur Freisetzung von Liquidität. Außerdem planen wir, einen Teil unserer bestehenden Vermögenswerte, im Austausch für etablierte Blue-Chip-Token, zu liquidieren. Zudem setzen wir liquide Token in Staking-Aktivitäten und Liquiditätspools ein, um zusätzliche Erträge zu generieren. Diese Schritte stärken unsere Finanzbasis und schaffen Stabilität, auch in volatilen Marktphasen.



GBC AG: Sie planen eine Verschlankung der Unternehmensstruktur, um Effizienz und Kostensenkungen zu fördern. Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung dieser Maßnahme, und wie stellen Sie sicher, dass dabei zentrale Innovationskraft und Unternehmenskultur erhalten bleiben?

Maik Laske: Die größte Herausforderung besteht darin, eine schlankere Struktur zu schaffen, ohne dabei Wertpotenziale zu gefährden. Durch die Fokussierung auf kerngeschäftsrelevante Einheiten eliminieren wir ineffiziente Prozesse und senken dauerhaft Kosten. Dies schafft nicht nur klare Strukturen, sondern erhöht auch die Transparenz für unsere Aktionäre und stärkt das Vertrauen in unsere operative Ausrichtung. Freie Ressourcen lenken wir gezielt auf wachstumsstarke Bereiche. Für die Aktionäre bedeutet das eine effizientere Kapitalallokation und langfristige Steigerung des Unternehmenswerts.



GBC AG: Kurz vor dem Eigenkapitalforum wurden drei neue Investitionen bekanntgegeben. Könnten Sie uns bitte die drei jüngsten Investitionen von Advanced Blockchain kurz vorstellen?



Hatem Elsayed: Richtig, wir haben kürzlich in drei sehr vielversprechende Projekte investiert.



1. AO Token Farming: AO ist ein dezentraler Supercomputer, der auf dem Arweave-Netzwerk aufbaut. AO kombiniert dauerhafte Datenspeicherung mit dezentralen Rechenressourcen und ermöglicht Entwicklern, innovative Anwendungen zu erstellen. Stellen Sie sich AO als ein globales, verteiltes Rechenzentrum vor, das sicher, effizient und ohne zentralen Betreiber arbeitet. Die gespeicherten Daten bleiben dauerhaft erhalten, sodass Entwickler keine teuren Server oder begrenzte Speicherlösungen benötigen.

2. Teneo Protocol: Ein innovativer Anbieter dezentraler Dateninfrastruktur, der Unternehmen dabei unterstützt, Social-Media-Daten effizient und kostengünstig zu nutzen. Teneo bietet Unternehmen die Möglichkeit, benötigte Daten aus Social-Media-Plattformen einfacher und direkter zu beziehen, ohne auf teure, zentrale Datendienste angewiesen zu sein. Die Daten werden von Community-Nutzern bereitgestellt, die für ihre Beiträge durch Tokens des Projekts incentiviert werden. Dieses Modell fördert ein nachhaltiges und aktives Ökosystem, das sowohl Unternehmen als auch den Datenanbietern zugutekommt.



3. Silencio: Ein DePIN-Projekt, das ein globales Netzwerk von Sensoren für Umweltüberwachung betreibt und dabei innovative Monetarisierung Methoden nutzt. Einfach ausgedrückt: Silencio nutzt Sensoren, um Daten über Umweltbedingungen wie Luftqualität oder Lärmbelastung zu sammeln. Ein Beispiel dafür wäre ein Netzwerk von Sensoren in Städten, das Daten zur Luftverschmutzung oder Lärmbelastung sammelt und diese an Unternehmen oder Regierungsbehörden verkauft, die solche Informationen für Umweltberichte oder Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität nutzen. Kürzlich hat die Umweltbehörde von Abu Dhabi eine Initiative zur Mapping von Lärmbelastungsniveaus gestartet, die die Relevanz von Silencios Datensätzen besonders hervorhebt. Solche Initiativen verdeutlichen den steigenden Bedarf an präzisen und zugänglichen Umweltdaten, wie sie Silencio bereitstellt.

GBC AG: Welche Unternehmen oder Projekte stehen dabei im Fokus?

Maik Laske: Alle drei Projekte repräsentieren zentrale Bereiche unserer strategischen Ausrichtung und bieten erhebliches Wachstumspotenzial.

GBC AG: Viele Kryptowährungen und Tokens erleben derzeit eine positive Entwicklung. Wie schätzen Sie die Zukunft des Krypto Marktes ein, und welche Rolle wird die Advanced Blockchain Ihrer Meinung nach in diesem dynamischen Umfeld in den kommenden Jahren spielen?



Hatem Elsayed: Wir sehen die aktuelle Marktdynamik als klare Bestätigung für die Relevanz und Zukunftsfähigkeit von Blockchain-Technologien. Insbesondere der DePIN-Sektor und Bitcoin-Layer-2 werden in den kommenden Jahren zentrale Wachstumstreiber sein. Advanced Blockchain wird weiterhin eine führende Rolle in diesem Ökosystem spielen, indem wir frühzeitig in Schlüsseltechnologien investieren, diese aktiv unterstützen und gemeinsam mit unseren Partnern langfristigen Mehrwert schaffen. Unser diversifiziertes Portfolio und unser strategischer Ansatz positionieren uns optimal, um von dieser Entwicklung nachhaltig zu profitieren.



GBC AG: Wie bewerten Sie die Entwicklung von peaq nach dem Token-Launch, und welche Bedeutung hat das Projekt für die Advanced Blockchain?

Maik Laske: peaq ist ein herausragendes Beispiel für den Erfolg unserer Inkubationsstrategie. Seit dem Token-Launch hat sich der Kurs stark entwickelt und hat bereits ein Allzeithoch von 0,75 USD verzeichnen können. Unser Anteil schwankt seitdem je nach Tageskurs um die 60 Millionen USD. Als eines unserer ersten Inkubationsprojekte zählt peaq zu den führenden Plattformen im Bereich der Dezentralen Physischen Infrastrukturnetzwerke (DePIN). Die starke Preisentwicklung von peaq im Vergleich zu anderen Token-Launches unterstreicht sowohl das Potenzial des Projekts als auch die Effektivität unseres Geschäftsmodells. Sowohl bei peaq als auch bei anderen Beteiligungen plant die Gruppe, zukünftig durch langfristige Beteiligungen und Staking-Einnahmen stabile Erträge zu erzielen.



GBC AG: Vielen Dank für das Interview.



