Offenbach - 2024 wird in Deutschland das wärmste Jahr seit dem flächendeckenden Messbeginn im Jahr 1881. Das sei zwei Wochen vor dem Jahresende "bereits klar", teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mit."Die Folgen der sich weiter verstärkenden Erderwärmung treffen uns mit häufigeren und intensiveren Wetterextremen", sagte Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes und ergänzte: "Als Gesellschaft und als Einzelne müssen wir unser Klima viel besser schützen."Die genauen Werte auch zu den Bundesländern stehen noch nicht fest, diese will der Wetterdienst am 30. Dezember veröffentlichen.