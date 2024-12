Mitteilung der Energiekontor AG:

Strategische Kooperation zwischen Energiekontor und Olmatic für Batteriespeichersystem am Solarpark Vogelsang

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, und die Olmatic GmbH ("Olmatic"), ein führendes Greentech-Unternehmen für Energieoptimierung, freuen sich, ihre Zusammenarbeit an einem Batteriespeichersystem für den geplanten Solarpark Vogelsang im Landkreis Oberhavel in Brandenburg bekanntzugeben. Das Projekt markiert einen bedeutenden Schritt in der Integration moderner Speichertechnologien, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen zu steigern. Mit diesem Vorhaben setzen beide Unternehmen neue Maßstäbe für eine nachhaltige und wirtschaftlich rentable Energiewende.

Ein Meilenstein in der nachhaltigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...