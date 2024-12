Erst gestern fiel die SolarEdge-Aktie um fast -8% in die Nähe ihres Allzeittiefs. Doch am Mittwochvormittag schießt das Papier des israelischen Solartechnikunternehmens plötzlich um +15% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger langsam mit einer Trendwende zum Besseren rechnen? Eine Bank wird plötzlich zum Bullen Grund für den Kurssprung ist eine neue Einschätzung der Analysten der renommierten Investmentbank Goldman Sachs, ...

