Berlin - Nachdem nordkoreanische Soldaten nach Angaben des Weißen Hauses von Russland an der Front in der Ukraine eingesetzt werden, haben mehrere Außenminister die "zunehmende militärische Zusammenarbeit" zwischen Nordkorea und Russland "in aller Schärfe" verurteilt. "Die direkte Unterstützung Nordkoreas für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet eine gefährliche Ausweitung des Konflikts mit gravierenden Folgen für die europäische und indo-pazifische Sicherheit", schreiben die Außenminister der G7-Staaten sowie die Hohe Vertreterin der Europäischen Union und die Außenminister Australiens, der Republik Korea und Neuseelands.Die Ausfuhr von ballistischen Flugkörpern, Artilleriegeschossen und weiterer militärischer Ausrüstung durch Nordkorea nach Russland sowie die Ausbildung von nordkoreanischen Soldaten durch Russland mit Waffen verstoße "auf eklatante Weise" gegen mehrere Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. "Wir sind zutiefst besorgt angesichts der Möglichkeit, dass Russland in irgendeiner Weise politisch, militärisch oder wirtschaftlich die illegalen Waffenprogramme Nordkoreas unterstützt, einschließlich der Programme für Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägersysteme, wodurch sich die schon angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel weiter aufheizen würde", so Annalena Baerbock (Grüne) und ihre Amtskollegen."Wir rufen Nordkorea nachdrücklich auf, jede Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine unverzüglich einzustellen, auch durch Abzug nordkoreanischer Truppen", heißt es in der Erklärung weiter. "Wir fordern Russland nachdrücklich dazu auf, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine unverzüglich zu beenden und seine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea einzustellen."