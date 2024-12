Die Amazon-Aktie eilt von einem Rekord zum Nächsten. Nach einem kurzen Rücksetzer in der zweiten Novemberhälfte geht es seit drei Wochen wieder dynamisch nach oben, mit Kurszuwächsen von inzwischen mehr als +18%. Am Montag erreichte der Nasdaq-Titel ein neues Rekordhoch bei 233 US$ und notiert seit Jahresbeginn mit über 50% im Plus. Wie hoch kann die Aktie jetzt noch steigen? Analysten erhöhen ihre Kursziele Geht es nach den Analysten der UBS, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...