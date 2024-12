Bislang sind in diesem Jahr bei der Bundesnetzagentur damit neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 15,693 Gigawatt neu gemeldet worden. Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland erreichte im November 97,55 Gigawatt. Die gemeldeten Dachanlagen mit EEG-Förderung verzeichneten im November den tiefsten Stand bislang in diesem Jahr. Die Bundesnetzagentur hat am Dienstag einen Zubauwert von 1016,9 Megawatt für Photovoltaik-Anlagen im November veröffentlicht. Gleichzeitig korrigierte sie den Zubauwert für Oktober von 1363 auf knapp 1600 Megawatt nach oben. Wegen der geltenden Meldefristen ...

