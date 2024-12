Berlin - Das Bundesinnenministerium (BMI) von Nancy Faeser (SPD) ist offenbar Opfer eines heftigen Cyberangriffs geworden. Das berichtet die "Bild" (Mittwochsausgabe).Demnach war am vergangenen Samstag die hochgesicherte Internetseite des Ministeriums mehr als zwei Stunden nicht abrufbar. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch erschien beim User die Auskunft: "Service unavailable". Ein Sprecher bestätigte der Zeitung den Ausfall und den Angriff. Dieser hatte sich etwa zwischen 12:30 und 14:30 Uhr ereignet. "Die Analyse durch das Informationstechnikzentrum Bund (ITZ) hat ergeben, dass die Ursache für die kurzzeitige Nichtverfügbarkeit der BMI-Webseite ein DDOS-Angriff war", sagte der Sprecher.Zu dessen Hintergründen könne man "noch keine Aussage" treffen. Die Abkürzung DDOS steht für Distributed Denial of Service. Bei einem DDOS-Angriff wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass er die Menge der Anfragen nicht mehr bewältigen kann und zusammenbricht.