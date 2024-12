Doha - Vinicius Junior von Real Madrid ist zum Weltfußballer des Jahres 2024 gekürt worden. Der Brasilianer wurde am Dienstagabend in Doha von der Fifa ausgezeichnet. Er setzte sich unter anderem gegen die deutschen Nominierten Florian Wirtz und Toni Kroos durch.Als bester Torhüter wurde Argentiniens Nationalkeeper Emiliano Martinez ausgezeichnet. Trainer des Jahres einer Männermannschaft wurde Carlo Ancelotti von Real Madrid. Zur Weltfußballerin 2024 wurde wie im Vorjahr Aitana Bonmati vom FC Barcelona gekürt. Als Welttorhüterin wurde Alyssa Naeher von den Chicago Red Stars gewählt, womit die deutsche Nominierte Ann-Katrin Berger leer ausging. Emma Hayes, Übungsleiterin der US-Nationalmannschaft, wurde Trainerin des Jahres einer Frauenmannschaft.Grundlage der Auszeichnungen ist laut Fifa die Leistung im Zeitraum zwischen dem 21. August 2023 und dem 10. August 2024. Unter anderem wurden demnach auch die EM 2024 und die Olympischen Spiele berücksichtigt. Die Fifa hatte die "The Best"-Awards kurzfristig auf Mitte Dezember, da zum üblichen Termin im Januar offenbar kein Platz im Terminkalender frei war.