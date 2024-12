DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Verkaufsprozess zur Veräußerung des E&P Geschäfts der OMV in Neuseeland wird nicht mehr weiter verfolgt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/17.12.2024/18:35) - Der Vorstand der OMV hat heute den Entschluss gefasst, dass OMV den Verkaufsprozess für 100% ihrer Anteile an der OMV New Zealand Limited nicht mehr weiterverfolgt. OMV New Zealand Limited wird weiter Teil des E&P Portfolios der OMV bleiben.

(Ende)

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2024 12:35 ET (17:35 GMT)