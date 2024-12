The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2024ISIN NameAU000000OAR8 OAR RESOURCES LTD.CA82664T1012 SIGNAL GOLD INC.IT0005433740 RELATECH S.P.A.JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01US30034WAC01 EVERGY 23/27 CV 144AUS69331CAK45 PG+E CORP 23/27 144AUS7207952026 PIERIS PHARMAC.INC. NEW