Diese zusätzlichen Satelliten erhöhen die Kapazität, um die vom System der zweiten Generation von SES in der mittleren Erdumlaufbahn bereitgestellten Dienste weiter auszubauen

SES gab heute den erfolgreichen Start von zwei weiteren O3b-mPOWER-Satelliten um 17:26 Uhr Ortszeit an Bord einer Falcon-9-Trägerrakete von SpaceX vom Kennedy Space Center (KSC) in Florida, USA, aus bekannt. Die beiden Satelliten werden die sechs in der mittleren Erdumlaufbahn (MEO) bereits in Betrieb befindlichen O3b-mPOWER-Raumfahrzeuge ergänzen, um die Kapazitäten der anfänglichen O3b-mPOWER-Konstellation zu erhöhen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217963962/de/

Erfolgreicher Start des siebten und achten O3b-mPOWER-Satelliten von SES zur Erweiterung der MEO-Konstellation (Photo: Business Wire)

Der siebte und der achte O3b-mPOWER-Satellit sind mit neu gestalteten Nutzlast-Stromversorgungsmodulen ausgestattet und werden die zweite Generation des MEO-Systems von SES verstärken, um weiterhin Dienste mit hohem Durchsatz und niedriger vorhersagbarer Latenz im großen Umfang zu liefern.

SES führt seit April 2024 weltweit die Hochleistungsdienste der O3b-mPOWER-Konstellation ein, um Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika, im Nahen Osten und in ganz Amerika in verschiedenen Marktsegmenten zu bedienen. Dank der außergewöhnlichen Flexibilität des Systems reicht die Kapazität seiner Dienste von einigen Megabits bis zu mehreren Gigabits pro Sekunde an jedem Standort auf der Welt. Zu den wichtigsten O3b-mPOWER-Kunden gehören Microsoft, Princess Cruises, Marlink, Jio Platforms, Orange, Claro Brasil, Vodafone Cook Islands, CNT Ecuador, Unterstützungs- und Beschaffungsagentur der NATO (NSPA) und die Regierungen Luxemburgs und der Vereinigten Staaten.

"O3b mPOWER ist unsere leistungsstärkste, technisch fortschrittlichste und flexibelste Satellitenkonstellation in der Umlaufbahn. Durch die Aufnahme weiterer Satelliten in unsere Konstellation erhöht sich die Kapazität und Effizienz unseres Netzes exponentiell. Seit O3b-mPOWER Anfang des Jahres seinen Dienst aufgenommen hat, haben wir beobachten können, wie die Konstellation zu einem integralen Bestandteil des Konnektivitätserlebnisses unsere Kunden geworden ist. Wir haben auch viel gelernt und diese Erkenntnisse zur Innovation genutzt, um unsere Dienste weiter auszubauen und selbst den komplexesten Anforderungen gerecht zu werden", so Adel Al-Saleh, CEO von SES.

Das O3b-mPOWER-System besteht aus einer anfänglichen Konstellation von 13 Satelliten mit hohem Durchsatz und geringer Latenz sowie einer umfassenden Bodeninfrastruktur. Die übrigen fünf O3b-mPOWER-Satelliten werden derzeit gefertigt und sollen im Laufe der nächsten 18 Monate gestartet werden.

Um mehr über O3b mPOWER zu erfahren, besuchen Sie unseren newsroom.

Über SES

SES hat die Vision, durch die Verbreitung von Videoinhalten in höchster Qualität und die Bereitstellung nahtloser Datenkonnektivitätsleistungen beeindruckende Erlebnisse rund um den Erdball zu ermöglichen. Als Anbieter globaler Lösungen für Inhalte und Konnektivität besitzt und betreibt SES eine Satellitenflotte in der geosynchronen (GEO) und eine Konstellation in der mittleren (MEO) Erdumlaufbahn, die für eine weltweite Abdeckung und äußerst leistungsstarke Dienste sorgen. Mithilfe des intelligenten cloudfähigen Netzwerks kann SES an jedem Ort zu Land, zu Wasser und in der Luft hochwertige Konnektivitätslösungen bereitstellen und ist ein verlässlicher Partner für Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkbetreiber, staatliche Regierungsbehörden, Konnektivitäts- und Cloud-Dienstleister, Rundfunkanbieter, Betreiber von Videoplattformen und Inhalteanbieter überall auf der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist an den Börsen von Paris und Luxemburg notiert (Ticker: SESG).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241217963962/de/

Suzanne Ong

External Communications

Tel. +352 710 725 500

suzanne.ong@ses.com