Synopsys (Nasdaq: SNPS) und SiMa.ai gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um gemeinsam eine neue Lösung für Automobilunternehmen bereitzustellen, mit der die Entwicklung von arbeitsaufwandspezifischem Silizium und Software beschleunigt werden kann, die für die Bereitstellung von KI-Funktionen in Fahrzeugen der nächsten Generation erforderlich sind. Die Lösung wird die branchenführenden EDA-, IP- und Hardware-gestützten Verifizierungslösungen von Synopsys mit der führenden MLA-IP (Machine Learning Accelerator) und der vollständigen ML-Software-Stack-Anwendungsentwicklungsumgebung von SiMa.ai kombinieren, um eine maximale Anpassung von IP, Subsystemen, Chiplets und SoCs zu ermöglichen.

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainment-Systeme im Fahrzeug (IVI) entwickeln sich zu wichtigen Unterscheidungsmerkmalen für Autohersteller mit einer enormen Vielfalt an Anwendungen. Das Aufkommen generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) in diesen Anwendungen erfordert künstliche Intelligenz (KI) am Edge, um multimodale In-Car-Erlebnisse in Echtzeit zu ermöglichen. Die aktuellen softwaredefinierten Fahrzeugarchitekturen (SDV) sind jedoch nicht dafür ausgelegt, die damit verbundenen Anforderungen an die Vielfalt der Anwendungen und die erforderliche Rechenleistung, Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Automobilhersteller benötigen KI-fähige, auf ihre Arbeitsbelastung abgestimmte und energieeffiziente Softwarearchitekturen, um in diesem neuen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus benötigen sie Co-Design-Lösungen für Hardware und Software, von Silizium bis zu Systemen, um die Entwicklungskosten zu senken und die Risiken bei den Zeitplänen für den Produktionsstart zu minimieren.

Synopsys ist ein zuverlässiger Partner für das weltweite Automobil-Ökosystem. Mehr als 50 Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer nutzen die Virtual-Prototyping-Technologien von Synopsys und mehr als 1.000 virtuelle Modelle, die von SoC-IP bis hin zu ICs auf Board-Ebene und ASICs entwickelt wurden. SiMa.ai ist ein softwarebasiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung leistungsstarker, energieeffizienter MLSoC-Lösungen (Machine Learning System on Chip) für eingebettete Systeme spezialisiert hat. Der SiMa.ai-Technologie-Stack legt den Schwerpunkt auf Flexibilität und bietet Unterstützung für eine möglichst große Anzahl von Modellen, Sensoren und Anwendungen und optimiert diese automatisch für Spitzenleistungen. Die integrierte Lösung von Synopsys und SiMa.ai wird so konzipiert sein, dass sie Folgendes ermöglicht:

Frühzeitige Erkundung der Architektur: Fähigkeit, Automobilkonstrukteure bei der optimalen Auswahl von Leistungs-, Energie- und Softwareanwendungsanforderungen für die Entwicklung von kundenspezifischen oder Drittanbieter-SoCs zu unterstützen.

Fähigkeit, Automobilkonstrukteure bei der optimalen Auswahl von Leistungs-, Energie- und Softwareanwendungsanforderungen für die Entwicklung von kundenspezifischen oder Drittanbieter-SoCs zu unterstützen. Softwareentwicklung nach dem "Shift-Left"-Prinzip: Die Lösung wird für multimodale Funktionen und GenAI optimiert und soll einen durchgängigen Workflow einschließlich virtueller Prototypen und Emulation bieten, um die Software-/Hardware-Integration zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Die Lösung wird für multimodale Funktionen und GenAI optimiert und soll einen durchgängigen Workflow einschließlich virtueller Prototypen und Emulation bieten, um die Software-/Hardware-Integration zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Kostengünstige und differenzierte Erlebnisse im Fahrzeug: Siliziumerprobte Bausteine und Subsysteme für leistungsstarke ML-SoCs und Chiplets für den Automobilbereich, die vollständig anpassbar sind, um verschiedene Arbeitslasten zu unterstützen, und die führende, benutzerfreundliche ML-Software und -Tools von SiMa.ai integrieren.

Siliziumerprobte Bausteine und Subsysteme für leistungsstarke ML-SoCs und Chiplets für den Automobilbereich, die vollständig anpassbar sind, um verschiedene Arbeitslasten zu unterstützen, und die führende, benutzerfreundliche ML-Software und -Tools von SiMa.ai integrieren. Kontinuierliche Aufrüstbarkeit von KI-Lösungen für den Automobilbereich: Anwendungen mit KI-Fähigkeiten können entwickelt werden, um sowohl aktuelle als auch zukünftige Anforderungen zu unterstützen. Darüber hinaus können virtuelle Prototypen zur Entwicklung und zum Testen von Over-the-Air-Updates verwendet werden.

"Unsere Zusammenarbeit mit SiMa.ai wird Automobilunternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne bei der Modernisierung ihrer Hardware-/Software-Co-Design-Prozesse ermöglichen, um die Nachfrage nach fortschrittlichen, in-car-Erlebnissen zu decken, deren Bereitstellung immer kostspieliger und komplexer wird", sagte Ravi Subramanian, Head of the Synopsys Product Management and Markets Group. "Unsere führende Position in den Bereichen Architekturforschung, geistiges Eigentum und hardwaregestützte Verifizierung in Kombination mit der innovativen Leistung und den energieoptimierten ML-Fähigkeiten von SiMa.ai wird es Kunden ermöglichen, sich von der Konkurrenz abzuheben und gleichzeitig strenge Kostenvorgaben und Branchenstandards einzuhalten."

"Durch die enge Zusammenarbeit mit Synopsys können wir Automobilherstellern vollständige, optimierte Lösungen anbieten, die ihre Entwicklungszyklen beschleunigen", sagte Krishna Rangasayee, Gründer und CEO von SiMa.ai. "Die MLSoC-Plattform von SiMa.ai wurde für die bestmögliche Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt das war das fehlende Puzzleteil, um zukünftige Autos so viel intelligenter und sicherer zu machen als das, was wir heute haben. In Kombination mit der branchenführenden IP und Software von Synopsys werden wir eine leistungsstarke Grundlage für Innovationen im Bereich des autonomen Fahrens und der Fahrzeugnutzung für alle Automobilhersteller schaffen."

