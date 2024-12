The following instruments on XETRA do have their first trading 18.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.12.2024Aktien1 JE00BTDN8H13 Aptiv Holdings Ltd.2 AU0000373722 Core Energy Minerals Ltd.3 US6979471090 Palvella Therapeutics Inc.Anleihen/ETP1 US04316JAN90 Arthur J. Gallagher & Co.2 USP0092MAJ29 Aeropuertos Argentina 2000 S.A.3 USP3R12FAC46 Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A.4 USP3717BAA46 ENA Master Trust5 USC3535CAM04 First Quantum Minerals Ltd.6 US30034WAD83 Evergy Inc.7 DE000A4DFAM8 Netfonds AG8 DE000HEL0B56 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 AT000B079108 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG10 DE000A4A59D2 Bitwise Solana Staking ETP