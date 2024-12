EQS-Media / 18.12.2024 / 09:00 CET/CEST

Pressemitteilung Magie für die ganze Familie: Cosmo & Wanda verzaubern RiC TV ab Januar 2025! München, 18. Dezember 2024 - Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1) freut sich, die exklusive Ausstrahlung der ersten beiden Staffeln des preisgekrönten Serienhits "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen" ab dem 1. Januar 2025 auf RiC TV anzukündigen. Die Serie wird täglich um 19:00 Uhr ausgestrahlt und bietet zauberhafte Abenteuer, Humor und spannende Unterhaltung für Jung und Alt. Die mehrfach prämierte Serie erzählt die Geschichte des zehnjährigen Timmy Turner, dessen Alltag durch seine beiden Elfenpaten Cosmo und Wanda auf den Kopf gestellt wird. Mit viel Witz und Magie erfüllen die beiden Timmys Wünsche - jedoch nicht immer wie geplant. Ein garantierter Spaß für die ganze Familie! Dank RiC TVs neuer Frequenz ist die Kultserie für alle Zuschauer problemlos über Kabel, Satellit oder IPTV verfügbar. Ab Januar 2025 heißt es: Einschalten und gemeinsam mit Cosmo, Wanda und Timmy magische Momente erleben! Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der YFE, erklärt:

"Die Premiere von 'Cosmo & Wanda' auf RiC TV unterstreicht unseren Anspruch, qualitativ hochwertige und familienfreundliche Inhalte zu bieten. Diese Serie vereint Fantasie, Humor und positive Werte und passt perfekt zu unserer Philosophie. Wir laden alle Zuschauer ein, die neue Frequenz von RiC TV zu entdecken und sich auf eine magische Reise zu begeben."

Über RiC TV

RiC TV ist der Familienkanal für den deutschsprachigen Raum mit beliebten, europäischen Programmen, der unverschlüsselt über Astra 19.2 im Free-TV, viele Kabelkanäle und via Live-Stream unter www.rictv.de, rictv.at und rictv.ch abrufbar ist. RiC TV startete im September 2012 und gehört zur Your Family Entertainment AG, deren Vorstand Dr. Stefan Piëch den Sender gegründet hat. Zielgruppe: Kinder von 3-13 Jahren und Haushaltsführende. Durch das umfangreiche Know-how und die sorgsam getroffene Auswahl an hochwertigen Inhalten positioniert sich RiC TV als das dritte private Kinder- und Familienprogramm im deutschsprachigen Raum. Die entschleunigten Inhalte europäischen Ursprungs machen RiC TV zu einem Gegenpol im vorherrschend amerikanischen und asiatisch geprägten Angebot. RiC TV kann hier empfangen werden:



RiC TV ist der führende Familienkanal im deutschsprachigen Raum und bietet ein sorgfältig kuratiertes Programm aus europäischen Inhalten für Kinder und Familien. Seit dem Start im September 2012 begeistert RiC TV mit gewaltfreien, lehrreichen und unterhaltsamen Formaten. Empfangsmöglichkeiten: Satellit: Astra 19,2°E, Transponder 1.007, Frequenz: 11.302 MHz, Horizontal

Astra 19,2°E, Transponder 1.007, Frequenz: 11.302 MHz, Horizontal Livestream : www.rictv.de, www.rictv.at, www.rictv.ch

: www.rictv.de, www.rictv.at, www.rictv.ch Kabelnetzbetreiber in Deutschland: Vodafone Deutsche Telekom Rhein-Main-TV Neu.SW S+K Halle Willy.tel Wilhelm.tel AWE Ost Tel Com

Kabelnetzbetreiber in Österreich: UPC Austria A1 Salzburg AG Pircher GmbH Stadtwerke Judenburg

Kabelnetzbetreiber in der Schweiz: Swisscom

IPTV/Mobile: Deutschland/Schweiz: Zattoo und XBOX Österreich: H3G und 3 Mediabox Weltweit: Livestream über www.rictv.de sowie die regionalen Varianten

Für eine vollständige Liste der Empfangsmöglichkeiten besuchen Sie bitte www.rictv.de . Über Your Family Entertainment AG (YFE)

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen.



