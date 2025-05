EQS-Media / 27.05.2025 / 09:00 CET/CEST

München, den 27. Mai 2025 Am 1. Juni feiert Fix&Foxi TV den Internationalen Kindertag mit einem besonderen Programmschwerpunkt in Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfer weltweit. Ab 17:15 Uhr öffnet der Kindersender ein Fenster zu den Lebenswelten, Träumen und Kulturen von Kindern aus aller Welt - unter dem Motto: Kindern eine Stimme geben! Diese bewegenden Einblicke erinnern daran, wie essenziell es ist, die Bedürfnisse von Kindern sichtbar zu machen und ihre Rechte zu stärken. Die TV-Sondersendung stellt dabei inspirierende junge Persönlichkeiten vor, die mit Hoffnung und Entschlossenheit ihren eigenen Weg gehen: Fitim - liebevoll "der Elvis aus Albanien" genannt - zeigt seinen Weg in ein selbstbestimmtes Leben,

- liebevoll "der Elvis aus Albanien" genannt - zeigt seinen Weg in ein selbstbestimmtes Leben, die Geschwister Ante und Aijla gewähren persönliche Einblicke in ihren Alltag in Bosnien ,

gewähren persönliche Einblicke in ihren Alltag in , Marcelina aus Madagaskar träumt davon, Hebamme oder Kinderärztin zu werden - mit der Hilfe der SOS-Kinderdörfer kommt sie diesem Ziel Schritt für Schritt näher,

aus träumt davon, Hebamme oder Kinderärztin zu werden - mit der Hilfe der SOS-Kinderdörfer kommt sie diesem Ziel Schritt für Schritt näher, in Griechenland laden Nefeli und ihre Freunde ein, die köstlichsten landestypischen Speisen zu entdecken

laden ein, die köstlichsten landestypischen Speisen zu entdecken und Désiré nimmt die Zuschauer mit nach Burundi, in die Welt der faszinierenden Batimbo-Trommler, deren Musik und Rhythmus tief in der Tradition verwurzelt ist. Diese eindrucksvollen Geschichten machen deutlich, wie wertvoll Unterstützung, Gemeinschaft und Perspektiven für junge Menschen sind - über alle Grenzen hinweg. "Kinder haben das Recht, gehört zu werden - und genau das wollen wir mit diesem Programmschwerpunkt am Internationalen Kindertag ermöglichen. Gemeinsam mit SOS-Kinderdörfer weltweit geben wir jungen Menschen aus aller Welt eine Bühne, um ihre Geschichten, Träume und Kulturen zu teilen. Fix&Foxi TV steht für kindgerechtes Fernsehen mit Herz und Haltung." - Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer bei Your Family Entertainment AG "Der Internationale Kindertag ist eine wichtige Erinnerung: Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten mit Rechten. Die Erlebnisse und Stimmen der Kinder, die Fix&Foxi TV am Kindertag in den Mittelpunkt stellt, zeigen, wie viel Kraft und Potenzial in jungen Menschen steckt. Umso wichtiger ist es, ihnen Chancen zu geben: auf Bildung, auf Geborgenheit, auf ein selbstbestimmtes Leben. Wir danken Fix&Foxi TV für diese gemeinsame Botschaft der Hoffnung." - Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit. Über SOS Kinderdörfer weltweit



Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechtsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 136 Ländern für Kinder und Familien aktiv. Mit Hilfe von Spenden betreiben die SOS-Kinderdörfer weltweit 544 SOS-Kinderdörfer sowie rund 2.300 weitere Programme wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekte. Jährlich erreichen die SOS-Kinderdörfer bis zu drei Millionen Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen. Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv Über Your Family Entertainment AG (YFE): Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen. Über Fix&Foxi TV Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". Empfang von Fix&Foxi TV Deutschland: u.a. 1&1, AEP Plückhahn, Amazon Fire TV App, Amazon Prime Video, AWE, Datel Dessau, Deutsche Glasfaser, M7 Group, Deutsche Telekom/Magenta TV, M-net, NetCologne, New.SW, Pÿur, O2 TV, RFT Kabel Brandenburg, Save TV, S+K Halle, Telekom Deutschland, Waipu TV, Wilhelm.tel, Willy.tel, Vodafone / Luxemburg: Post Telecom, Visual Online, Tango TV / Österreich: u.a. A1, CableLink/Salzburg AG, HD Austria, H3G/Drei TV, Kabelplus, KTV Lampert, LIWEST, Canal+ TV, Magenta AT, M7 Group, Ocilion, Salzburg AG, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg / Schweiz: u.a. Digital Cable Group, Quickline, M7 Group, Ocilion, Salt, Swisscom/blue TV Kontakt SOS Kinderdörfer weltweit Christine Kehrer

Head of TV- Video Communication

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: +49 (0) 89/179 14-262

E-Mail: christine.kehrer@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de Kontakt Your Family Entertainment AG Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv

www.fixundfoxi.tv

www.rictv.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): TV/Radio



27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com