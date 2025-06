EQS-Media / 25.06.2025 / 09:00 CET/CEST

Fix&Foxi TV - der Familiensender mit Herz - bereichert ab sofort das Entertainment-Angebot der renommierten Sacher Hotels in Wien und Salzburg. München, 25. Juni 2025 - Die Your Family Entertainment AG (YFE) und die traditionsreichen Sacher Hotels geben mit Stolz ihre neue Kooperation bekannt: ab sofort steht der beliebte Kindersender Fix&Foxi TV allen Gästen in den luxuriösen Zimmern und Suiten der Sacher Hotels in Wien und Salzburg zur Verfügung. Mit der Aufnahme von Fix&Foxi TV setzen die Sacher Hotels ein klares Zeichen für Familienfreundlichkeit und erstklassiges Kinderunterhaltungsangebot. Die hochwertigen, werbefreien Inhalte des Senders bieten kindgerechtes Programm rund um die Uhr - mit beliebten Serien, liebevollen Charakteren und spannenden Abenteuern, die sowohl Kinder als auch Eltern begeistern. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit den Sacher Hotels, einem Inbegriff österreichischer Gastfreundschaft und Qualität", erklärt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG. "Fix&Foxi TV ergänzt das exklusive Angebot der Hotels perfekt - für ein Familienerlebnis auf höchstem Niveau." "Die Marke Sacher steht für Familie - unsere 5-Sterne-Superior Luxushotels sind familiengeführt und legen großen Wert auf das Wohl unserer kleinen Gäste. Die Kooperation mit Fix&Foxi TV ergänzt unser kinderfreundliches Angebot 'Petit Sacher' wunderbar. Vielen Dank an die Your Family Entertainment AG für die großartige Zusammenarbeit", sagt Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher Hotels. Zudem würdigt Fix&Foxi TV die Zusammenarbeit auch auf dem Sender: in speziell produzierten Trailern und redaktionellen Beiträgen wird die Kooperation mit den Sacher Hotels hervorgehoben - als exklusiver Tipp für Familienreisen nach Wien oder Salzburg. Diese Partnerschaft vereint zwei starke Marken, die für Qualität, Vertrauen und Familiennähe stehen - und bietet kleinen wie großen Gästen ein rundum gelungenes Wohlfühlerlebnis.





Über Your Family Entertainment AG (YFE) Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen. Über Fix&Foxi TV Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - mit den beliebten Füchsen als Präsentatoren zeigt Fix&Foxi TV mit seinem 24-stündigen Programm eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvollen Unterhaltungs- und Bildungsinhalten sowie monatlichen Highlights und Erstausstrahlungen. Alle Sendungen auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei, unterhaltsam und damit garantiert "kids safe" und "brand safe". Empfang von Fix&Foxi TV Deutschland: u.a. 1&1, AEP Plückhahn, Amazon Fire TV App, Amazon Prime Video, AWE, Datel Dessau, Deutsche Glasfaser, M7 Group, Deutsche Telekom/Magenta TV, M-net, NetCologne, New.SW, Pÿur, O2 TV, RFT Kabel Brandenburg, Save TV, S+K Halle, Telekom Deutschland, Waipu TV, Wilhelm.tel, Willy.tel, Vodafone / Luxemburg: Post Telecom, Visual Online, Tango TV / Österreich: u.a. A1, CableLink/Salzburg AG, HD Austria, H3G/Drei TV, Kabelplus, KTV Lampert, LIWEST, Canal+ TV, Magenta AT, M7 Group, Ocilion, Salzburg AG, SimpliTV, Stadtwerke Judenburg / Schweiz: u.a. Digital Cable Group, Quickline, M7 Group, Ocilion, Salt, Swisscom/blue TV Über Sacher Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den "Leading Hotels of the World" an. Medienkontakt Your Family Entertainment AG: Laurence Robinet

