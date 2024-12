DJ Siemens Mobility und Konsortialpartner erhalten Bahnaufträge in Thailand

DOW JONES--Siemens Mobility hat gemeinsam mit seinen Konsortialpartnern Bozankaya und ST Engineering Urban Solutions Bahnaufträge in Thailand an Land gezogen. Wie Siemens Mobility mitteilte, werden im Rahmen dieser Aufträge 53 neue Züge für die Orange und Blue Line des U-Bahnsystems Bangkoks (Metropolitan Rapid Transit) geliefert und in Betrieb genommen. Der Auftrag umfasst überdies die Bereitstellung von technischer Ausrüstung für Signaltechnik sowie Servicedienstleistungen. Außerdem wird Siemens Mobility den weiteren Angaben zufolge die zweigleisige Fernverkehrsanbindung im Norden Thailands von Den Chai über Chiang Rai nach Chiang Khong ausbauen. Umgesetzt werden die verschiedenen Aufträge zwischen 2024 und 2039.

December 18, 2024

