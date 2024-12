Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus verstärkt seine Position im Weltraumsektor durch eine bedeutende Entwicklung in der Satellitenproduktion. Ab 2026 wird die Rüstungs- und Weltraumsparte des Unternehmens am Standort Toulouse mit der Herstellung einer neuen Generation von Satelliten beginnen. Diese technologisch fortschrittlichen Systeme zeichnen sich besonders durch ihre innovative 5G-Integration für bodenbasierte Anwendungen aus. Die Auslieferung der ersten Einheiten ist für Ende 2026 geplant, was die strategische Ausrichtung des Konzerns im wachsenden Raumfahrtsektor unterstreicht.

Aktuelle Börsenentwicklung

Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel stabil und bewegte sich in einer engen Handelsspanne zwischen 158,22 und 159,04 Euro. Mit einer Dividendenausschüttung von 1,80 Euro für das Jahr 2023 und einer prognostizierten Steigerung auf 2,17 Euro für das laufende Jahr demonstriert der Konzern seine solide finanzielle Position. Die positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in den jüngsten Quartalszahlen wider, die einen Gewinnanstieg je Aktie von 1,02 auf 1,24 Euro verzeichneten.

